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Giriş Tarihi: 10.3.2022 14:42 Son Güncelleme: 10.3.2022 14:42

El Alim Ne Demek? Allah’ın El-Alim İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Alim Ne Demek? Allah’ın El-Alim İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah’ın 99 isminden biri olan El Alim, Allah’ın ilminin her şeyi kuşattığı anlamına gelmektedir. Allahu Teala’nın tüm bilgilere sahip olduğunu, onun faziletine sığınıldığına inanılmaktadır. El Alim ne demek? El Alim faziletleri nelerdir? Merak edilen sorular arasında yer almaktadır.

El Alim, ilim anlamına gelmektedir. Allah'ın her şeyi bildiği ve onun bilgisine sığınma olarak tanımlanabilmektedir. El Alim anlamı ve faziletleri ile ilgili çeşitli bilgiler yer almaktadır. Anlamı ve faziletleri ile ilgili araştırma yaptık yazımızın devamında yer verdik. Daha fazlası için aşağıda verilen bilgileri okuyarak ulaşabilirsiniz.

El Alim Ne Demek?

El Alim anlamı bakımından ilim bilgiyi ifade etmektedir. Allahu Teala'nın evrendeki her şeyi bildiğini ifade eden isimlerinden bir tanesidir. Allah'ın ilminin evrendeki her şeyi kuşattığı anlamını taşımaktadır. Geçmiş ve gelecekteki şeylerin en küçük zerresine kadar bildiğini ve her şeyi yaratan olduğunu anlatmaktadır.

Türkçe anlamı olarak da ilmin be bilgisinin sınırsız olduğunu, her şeyin bilgesi ve yaratıcısının Allahu Teala olduğu anlamını taşımaktadır.

Ya Alim Esmasının Fazileti Nedir?

Ya Alim esmasının fazileti, ilim öğrenmedir. "Ya Alim" diye zikretmek en zor görünen bilgilerin bile öğrenilmesini kolaylaştırır ve zihnin açılmasına, kapasitenin artmasına neden olur. Zihin rahatsızlıklarının giderilmesinde faydalıdır. Alzheimer hastalığına şifa sağlar.

Bilinmeyen, korkulan şeylere ışık tutar ve korkunun önüne geçer. Ya Alim esmasını zikreden kişiler öğrenmesi gereken şeyleri harfi harfine kolay bir şekilde öğrenir. Dua, namaz öncesinde ya da sonrasında zikredilmektedir.

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El Alim Ne Demek? Allah’ın El-Alim İsminin Anlamı Ve Fazileti
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