El Bari Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Bari İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?

İnsanlar Allah'ı somut duyularıyla hissedemezler, Allah'ı sadece kalbimizle ve inancımızla hissedebiliriz. Bu hissin ve inancın artması için Allah'ı ve onun kudretini anlamak, ona yakın olmak mutlak gereklidir. El-Bari isminin anlamı da bu konuda devreye girer çünkü yüce Allah'ın isimlerini ve anlamları bilmek bizi ona daha yakın hissetmemizi sağlar.

El-Bari İsminin Anlamı Nedir?

Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Bari, emsali ve maddesi olmadan yaratan ve yarattığı evreninin bütün parçalarını düzen ve ahenk içinde var eden anlamına gelir. El-Bari ismi şerifi, Allah'ın sonsuz yaratma gücünü aynı zamanda yarattığı her şeyi uyum içinde ve kusursuz yaratmasını simgeleyen bir isimdir.

Evrende var olan her uyumun yani gece gündüz, yaz kış ya da anne karnındaki bebeğin gelişimi gibi birbirini takip eden ahenk ve düzenin Allah'ın hikmeti olduğunu belirten bir ismi şeriftir El-Bari.

El-Bari İsmi Şerifinin Fazileti Nedir?

Allah'a sığınmak ve onu kalpte hissetmek için onun isimlerini zikretmek çok güzel bir yoldur. Esmalar düzenli zikredildiği takdirde manevi olarak rahatlık ve Allah'a olan inançta artış olacağı şüphesiz bir durumdur. El-Bari esmasını düzenli okuyan kimse zorlandığı işi başarı ile neticelendirir. Bu ismi zikretmeyi düzenli şekilde yapan kişinin kalbi huzura erer ve sıkıntılarından kurtulur.

El-Bari ismini tam bir inançla yedi gün boyunca günde 100 defa okuyan kimse ruhsal ve bedensel hastalıklardan kurtulur. Hatırlatmakta fayda var, esmaların başında olan el-,er- takıları o isimlerin Allah'a ait olduğunu belirtir, dua niyetiyle esma okunurken bu takıların yerine ''Ey'' anlamına gelen ''Ya-'' takısı kullanılması uygundur.

El-Bari İle İlgili Ayetler Hangileridir?