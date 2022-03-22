El Basıt Ne Demek? Allah’ın El-Basıt İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Basıt Esma-ül Hüsna'da yer alan Allah'ın isimlerinden bir tanesidir. El basıt anlamı, bolluk ve bereket getiren anlamını ifade etmektedir. Allah'ın bu ismi ile bahşettiği faziletler oldukça hayırlı olup hak eden kulların yüzünü güldürmektedir. Allah'ın El basıt ismi ile ilgili faziletleri öğrenmek ve daha fazla bilgi sahibi olmak için yazının devamını okuyabilirsiniz.

El Basıt Ne Demek?

El basıt ismi Allah'ın 99 isminden yalnız bir tanesi olup her isminde olduğu gibi Allah'ın farklı bir özelliğini ve rahmetini ifade etmektedir. Allah lütufta bulunan, kudretli yaratıcıdır. Kullarına dostluk eder. Onlara yardım eder, bolluk bereket verir.

El basıt esması kulların Allah'ın dostluğunu kazanmak ona ibadet etmek, yardım dilemek için zikredilmektedir. El basıt anlamı kısaca ifade edilecek olursa hayırlısı işlere sevindiren olarak ifade edilmektedir.

Ya Basit Esmasının Fazileti Nedir?

Ya basıt esmasının fazileti kulları dostluk etmek onların gönüllerini ferahlatmaktır. Ya basıt esmasını yaklaşık olarak 77 defa tekrar etmek bolluk ve bereket getirmektedir. Allah maddi ve manevi anlamda kullarını sevindirmekte gönüllerine rahatlık vermektedir. Ya basıt zikri aynı zamanda unutkanlık için de oldukça faydalı bir esmadır. El basıt esmasının Kur'an'da geçen ayetleri şu şekildedir;

"Allah dilediği kimsenin rızkını bollaştırır…" (Rad Suresi, 26. Ayet)

"Eğer Allah, kulları için rızkı (sınırsız) geniş tutup-yaysaydı, gerçekten yeryüzünde azarlardı. Ancak o, dilediği miktar ile indirir. Çünkü o, kullarından haberi olandır, görendir." (Şura Suresi, 27. Ayet)

Verilen ayetlerden de anlaşıldığı gibi Allahu Teala bolluk ve bereket verirerek kullarına yardım eder. Ya basıt zikri edilirken dua edilmektedir bu dua ise şu şekildedir:

"Ey gönüllere ferahlık veren Basıt, tüm ferahlıklar sendedir. Ruhumuz yalnız sana tevekkül ederek rahata erer. Kalbimiz yalnız sana iman ederek huzur bulur. Rızkımız yalnız sana şükrederek genişler. Kalbimizde imanı dilimizde şükrü daim eyle. Kabirlerimizi bize cennetten bir bahçe eyle.

Amin."