El Habir Ne Demek? Allah’ın El-Habîr İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah, bir kulunun yaptıklarını, henüz daha o yapmamışken bile görmekte, haberdar olmaktadır. Bu nedenle, Allah tüm olayların ve kişilerin aslında iç yüzünü bilmektedir. El Habir kelimesi de Allah'ın bu özelliğine dikkat çeken özel ve çok anlamlı bir isimdir.

El-Habir Ne Demek?

El-Habir, anlaşılabilecek en kesin şekliyle "her bir şeyin içindekini bilmek, görmek, içeride olan her şeyden haberi olmak" anlamlarına gelmektedir. Bu noktada, Allah'ın insanoğlunun bütün yaptıkları hakkında bilgi sahibi olduğu kanıtlanmış olur ve bu bilgi aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in de 26. ayetinde tasdiklenmiştir.

Allah, elbette ki her şeyi hakkı ile bilen ve öngörebilendir. O ki, kullarının yaptığı her şeyin ve ihtiyaç duydukları her şeyin farkındadır, her şey onun bilgisi dahilindedir. Yani O, gizlenmiş olsa bile olayın ve durumun bütün iç yüzüne ve dinamiğine hakimdir.

El-Habîr Anlamı

Kuran'ı Kerim'in 26. Ayetinde geçen bir ayette geçen bu isim en genel anlamı ile "her şeyin iç yüzünü bilmek" anlamına gelmektedir ve Allah'ın her şeyi bildiğini, herkesin içindekini görebildiğini ve ondan gizli bir şeyin olamayacağını anlatır.

Ya Habir Esmasının Fazileti

Merkeze alınarak çekilebilecek farklı zikirleri bulunan El-Habir sıfatı, Ya Habir, Ya Habir Celle Celalühü ve Ya Latif Ya Habir şeklinde zikirlerle sıralanabilir. Zikrin asıl niyetine göre kulun elde edebileceği bazı faziletler bulunmaktadır. Bunları sizin için aşağıda sıraladık.