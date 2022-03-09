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Giriş Tarihi: 9.3.2022 15:55 Son Güncelleme: 9.3.2022 15:55

El Habir Ne Demek? Allah'ın El-Habîr İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Habir Ne Demek? Allah’ın El-Habîr İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah, şüphesiz ki bu dünyadaki tüm kullarından haberdardır ve onların ne yaptığını, ya da bir şey yaparken asıl niyetlerinin ne olduğunu, kalplerinden neyin geçtiğini, eylemlerinde neyi amaçladıklarını bilmektedir. El habir ismi de, Allah’ın 99 isminden biridir ve aslında Allah’ın tam da bu özelliklerini nitelemek için kullanılır. Allah’ın diğer tüm isimleri gibi oldukça özel ve anlamlı olan bu isim, Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir. Peki ya El Habir ne demek? İşte Allah’ın El-Habir isminin anlamı ve fazileti…

Allah, bir kulunun yaptıklarını, henüz daha o yapmamışken bile görmekte, haberdar olmaktadır. Bu nedenle, Allah tüm olayların ve kişilerin aslında iç yüzünü bilmektedir. El Habir kelimesi de Allah'ın bu özelliğine dikkat çeken özel ve çok anlamlı bir isimdir.

El-Habir Ne Demek?

El-Habir, anlaşılabilecek en kesin şekliyle "her bir şeyin içindekini bilmek, görmek, içeride olan her şeyden haberi olmak" anlamlarına gelmektedir. Bu noktada, Allah'ın insanoğlunun bütün yaptıkları hakkında bilgi sahibi olduğu kanıtlanmış olur ve bu bilgi aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in de 26. ayetinde tasdiklenmiştir.

Allah, elbette ki her şeyi hakkı ile bilen ve öngörebilendir. O ki, kullarının yaptığı her şeyin ve ihtiyaç duydukları her şeyin farkındadır, her şey onun bilgisi dahilindedir. Yani O, gizlenmiş olsa bile olayın ve durumun bütün iç yüzüne ve dinamiğine hakimdir.

El-Habîr Anlamı

Kuran'ı Kerim'in 26. Ayetinde geçen bir ayette geçen bu isim en genel anlamı ile "her şeyin iç yüzünü bilmek" anlamına gelmektedir ve Allah'ın her şeyi bildiğini, herkesin içindekini görebildiğini ve ondan gizli bir şeyin olamayacağını anlatır.

Ya Habir Esmasının Fazileti

Merkeze alınarak çekilebilecek farklı zikirleri bulunan El-Habir sıfatı, Ya Habir, Ya Habir Celle Celalühü ve Ya Latif Ya Habir şeklinde zikirlerle sıralanabilir. Zikrin asıl niyetine göre kulun elde edebileceği bazı faziletler bulunmaktadır. Bunları sizin için aşağıda sıraladık.

  • Yatmadan önceki vakitte teşbih edilen zikir Allah'ın da izni ile kulun istediği şeyleri gece rüyasında görmesini sağlar.
  • İsmi zikreden her kimse, zalimlerin kötülüklerinden ve düşmanların fesatlıklarından korunacaktır.
  • Bu esmayı her gün düzenli olarak çeken kimsenin hafızası güçlenerek iyiye gider ve ilim konularındaki başarısı büyük oranda artar.
  • Eğer Ya Habir tesbihatı devamlı olarak yapılırsa, bir müddet sonra kullar işledikleri günahlardan uzak durmaya başlayarak iyiye yönelirler.
  • Eğer bu zikir her sabah okunursa, bazı manevi sırların kapısının aralanmasına yardımcı olacaktır.
  • El-Habir ismine özel olarak hizmet eden melekler bulunmaktadır. Bir kul bu ismi okuduğu zaman bu melekler okuyan kişinin istediklerini ve dilediklerini yerine getirmek için bir çaba sarf eder ve bunun için izin isterler.

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El Habir Ne Demek? Allah'ın El-Habîr İsminin Anlamı Ve Fazileti
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