El Hafıd Ne Demek? Allah’ın El-Hafıd İsminin Anlamı Ve Fazileti

El hafıd esması, Allahu Teâlâ'nın isimlerinden biri olup Allah'ın sabreden hak edenleri yüceltip, haksızları alçaltan yaradan olduğunu vurgulayan isimlerinden biridir. Dualar önce ya da namaz esnasında zikredilir. El hafıd anlamı ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve faziletlerini öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

El Hafıd Ne Demek?

El-Hafıd anlamı dereceleri alçaltan ya da yücelten anlamına gelmektedir. Kulların sabırlarını sınar, dilediğini yücelten dileğini alçaltandır. Onları cezalandırır ya da ödüllendirir. El hafıd esması Allah'ın zulmünden korunmak, ona layık bir kul olmak için zikredilmektedir. Aynı zamanda inancı tazelemek için zikredilir.

Ya Hafıd Esmasının Fazileti Nedir?

Ya hafıd esmasının fazileti, dertlerden ve sıkıntılardan kurtulmak amacıyla Allah'a zikredilir. Kullar bu sıkıntılardan kurtulmak için yaklaşık olarak 1481 defa "Ya Hafıd" diye zikir çekmektedir. Kötülüklerden, haksızlıklardan ve iftiralardan ya hafıd zikirleri ile Allah'ın adaletine ve onun bağışlayıcılığına sığınılmaktadır.

Ya Hafıd esması düşman zulmünden kurtulmak için zikredilecekse 3 gün oruç tutulması gerekmektedir. 3 gün orucun ardından yaklaşık 70 bin defa ya hafıd esması zikredilir. Bu esma zikir vaktinde okunması gerekmektedir. Ya hafıd esmasının fazileti surelerde de belirtilmektedir. Onlar ise şu şekildedir:

"O, aşağılatıcı yücelticidir." (Vakıa Suresi, 3. Ayet)

Ya hafıd esması zikredilirken edilen dua da şu şekildedir:

"Ya Hafıd, öyle Hafıd'sın ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle Hafıd'sın ki zillete düşürürsün kendini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi zillete düşürme kalbimi.

Amin."