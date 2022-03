El Müheymin Ne Demek? Allah’ın El-Müheymin İsminin Anlamı Ve Fazileti

Hiç şüphesiz ki Allah'ın kainatta her şeye gücü yeter. Kudretinin ulaşamayacağı hiçbir yer yoktur. Gizli, saklı yapılan her şeyden haberi vardır ve kullarını her türlü kötülüklerden muhafaza edebilme kudretine sahiptir. İşte, tüm bunlar Allah'ın el- Müheymin ismini işaret etmektedir. Peki, el-Müheymin isminin anlamı nedir? İşte, Ya Müheymin esmasının faziletleri…

El Müheymin isminin anlamı

Allah'ın 99 isminden biri olan el-Müheymin ismi "kâinatın bütün işlerini idare eden" demektir. 'Heymene' kökünden gelen müheymin kelimesi sözlükte "bir şeyi gözetimi altına alıp korumak ve onu yönetmek" anlamına gelmektedir.

İmam Matüridi ise; Mâtürîdî müheymin isminin "emin, musallat, şahit" anlamlarına gelebileceğini belirtmiş, fakat bunlar arasında herhangi bir tercihte bulunmamıştır. "Güven veren" mânasına aldığı emini "her söylediği ve her yaptığında güvenilen ve asla zulmetmeyen" şeklinde yorumlamıştır.

Ya Müheymin esmasının fazileti

İmam Gazali el-müheymin ismi şerifi ile kulda görülecek tecellileri şu şekilde ifade eder: Kişi iç gözlem yoluyla gönül hayatının sırlarına vâkıf olduğu, bunun yanında kendi gidişinin doğruluk üzerinde seyretmesini sağlayabildiği ve buna süreklilik kazandırdığı takdirde kendi kalbine hâkim olma durumuna ulaşır.

Eğer kalbinin derinliklerine vukuf ve hâkimiyetinin sınırları genişler de bu sayede Allah'ın bazı kullarını istikamet halinde tutmayı başarırsa, müheymin isminin tecellilerine daha çok mazhar olabilir. Ayrıca Allah'ın her bir ismi insana şifa mahyetindedir. Gönülden salih bir niyetle zikredilen el-Müheymin ismi ve diğer tüm isimler insana huzur verecektir.

Kuran'da El-Müheymin isminin geçtiği bazı ayetler