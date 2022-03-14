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Giriş Tarihi: 14.3.2022 12:23 Son Güncelleme: 14.3.2022 12:23

El Müheymin Ne Demek? Allah'ın El-Müheymin İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Müheymin Ne Demek? Allah’ın El-Müheymin İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah'ın isimlerinden biri de el-Müheymin'dir. Biz kullar Allah'ı göremediğimiz için onu sıfat ve isimleri ile daha çok anlamaya çalışırız. Bu anlamda Esma'ül hüsna kul ile Allah arasında yakınlık da sağlamaktadır. Esma'ül hüsna ne kadar çok bilinirse yaratıcımızın zatını anlayamaya o kadar yakınlaşabiliriz. Bu manada el-Müheymin ismi de bilinmesi ve idrak edilmesi gereken isimlerden biridir. Peki, el-Müheymin ne demektir?

Hiç şüphesiz ki Allah'ın kainatta her şeye gücü yeter. Kudretinin ulaşamayacağı hiçbir yer yoktur. Gizli, saklı yapılan her şeyden haberi vardır ve kullarını her türlü kötülüklerden muhafaza edebilme kudretine sahiptir. İşte, tüm bunlar Allah'ın el- Müheymin ismini işaret etmektedir. Peki, el-Müheymin isminin anlamı nedir? İşte, Ya Müheymin esmasının faziletleri…

El Müheymin isminin anlamı

Allah'ın 99 isminden biri olan el-Müheymin ismi "kâinatın bütün işlerini idare eden" demektir. 'Heymene' kökünden gelen müheymin kelimesi sözlükte "bir şeyi gözetimi altına alıp korumak ve onu yönetmek" anlamına gelmektedir.

İmam Matüridi ise; Mâtürîdî müheymin isminin "emin, musallat, şahit" anlamlarına gelebileceğini belirtmiş, fakat bunlar arasında herhangi bir tercihte bulunmamıştır. "Güven veren" mânasına aldığı emini "her söylediği ve her yaptığında güvenilen ve asla zulmetmeyen" şeklinde yorumlamıştır.

Ya Müheymin esmasının fazileti

İmam Gazali el-müheymin ismi şerifi ile kulda görülecek tecellileri şu şekilde ifade eder: Kişi iç gözlem yoluyla gönül hayatının sırlarına vâkıf olduğu, bunun yanında kendi gidişinin doğruluk üzerinde seyretmesini sağlayabildiği ve buna süreklilik kazandırdığı takdirde kendi kalbine hâkim olma durumuna ulaşır.

Eğer kalbinin derinliklerine vukuf ve hâkimiyetinin sınırları genişler de bu sayede Allah'ın bazı kullarını istikamet halinde tutmayı başarırsa, müheymin isminin tecellilerine daha çok mazhar olabilir. Ayrıca Allah'ın her bir ismi insana şifa mahyetindedir. Gönülden salih bir niyetle zikredilen el-Müheymin ismi ve diğer tüm isimler insana huzur verecektir.

Kuran'da El-Müheymin isminin geçtiği bazı ayetler

  • Haşr 23: O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır; egemenliğin mutlak sahibidir, her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir, görüp gözeten ve yönetendir, üstündür, iradesine sınır yoktur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir.
  • Maide 48: Sana da (Ey Muhammed) geçmiş kitapları tasdik eden ve onları kollayıp koruyan (Müheymin) kitabı hak ile indirdik…

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El Müheymin Ne Demek? Allah'ın El-Müheymin İsminin Anlamı Ve Fazileti
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