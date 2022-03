El Muhsi Ne Demek? Allah’ın EL-Muhsi İsminin Anlamı Ve Fazileti

El muhsi esması Allah'ın en güzel isimlerinden biridir. Yaradan ve yarattıklarını gözeten şeklinde kısa bir açıklaması bulunmaktadır. El muhsi esmasının fazileti ise oldukça hayırlı olup kulları gözeten bir esmadır. Bu esma ile ilgili detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

El Muhsi Ne Demek?

El-Muhsi anlamı, sonsuz ilme ve bilgiye sahip olan kimseyi tanımlamak için kullanılır. Allah'ın isimlerinden biri olan bu esma Allahu Teala'nın sonsuz bilim ve ilime sahip olduğunu nitelemek için zikredilmektedir. Allah her şeyi bilir ve görür. Her şey Allahu Teala kontrolündedir. Kullar El muhsi esması zikrederek Allahu Teala'dan af ve bağışlama dilerler.

Ya Muhsi Esmasının Fazileti Nelerdir?

Ya muhsi esmasının faziletleri oldukça açıktır. Ya muhsi esması Allah'ın sonsuz ilmini anlatırken aynı zamanda kıyamet günü kullarına yaptıklarının her birinin karşılığını vereceğini de ifade etmektedir. Bu nedenle kullar ya muhsi esmasını zikreder ve Allah'ın affını kazanmaya çalışırken ona olan inançlarını göstermektelerdir. Ya muhsi k-Kur'an-ı Kerim'de oldukça sık geçen bir esmadır. Ya muhsi geçtiği ayetler şu şekildedir;

"Allah yaptıklarınızı gözetir." (Bakara Suresi, 265. Ayet Meali)

"Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserleri kitaba geçiririz. Biz, her şeyi açık bir kütükte (levh-i mahfuz'da) yazıp saymışızdır." (Yasin Suresi, 12. Ayet Meali)

"O gün ki Allah onları hep diriltecek de bütün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onu bir bir saymış, onlarsa onu unutmuşlardır. Allah her şeye şahiddir." (Mücadele Suresi, 6. Ayet Meali)

"İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözeten, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın." (Kaf Suresi, 18. Ayet Meali)

"İnsan öldükten sonra amel (defteri) kapanır. Yalnız şu üç şeyin sevabı devam eder. Sadaka-i cariye, yararlı sürekli olan ilim ve ölenin ardından dua eden hayırlı evlat." (Müslim Vasiyet 14, Tirmizi Ahkam 36)

Verilen bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi El Muhsi esması Allah'ın her şeyi gözettiğini ve kıyamet günü her bir şeyin cezası ya da ödülünün verilecek olduğunu anlatmaktadır. O her şeyi bilen yüce yaradandır. El muhsi esması zikredilir ve şu dua da okunmaktadır;

"Ey gizli açık her şeyin sayını bilen Ya Muhsi, her şeyi sen yarattın; yarattıklarının sayısını bilen yalnız sensin. Sayılı nefeslerimizi, seni anmakla güzelleştir. Sayılı günlerimizi, sana ibadetle anlamlandır.

Amin."