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Giriş Tarihi: 14.3.2022 11:59 Son Güncelleme: 14.3.2022 11:59

El Vacid Ne Demek? Allah'ın El-Vâcid İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Vacid Ne Demek? Allah’ın El-Vâcid İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah bilindiği ve kabul edildiği gibi her şeyin yaratıcısı olan, en yüce varlıktır. O, o kadar yücedir ki bir şeyin olmasını istediğinde yalnızca “ol” demesi yeterli olur. Tüm bu özelliklerinden dolayı Allah, mutlak hükümdar ve mutlak hakimdir. Allah’ı niteleyen ve her biri başka bir kutlu özelliğine değinen 99 isim vardır. El Vacid ismi de bu kutlu isimlerden yalnızca bir tanesidir. Peki ya kainatın ve canlıların yaratıcısı Allah’ın isimlerinden biri olan El Vacid ne demek? İşte Allah’ın El – Vacid isminin anlamı ve fazileti…

Fazileti oldukça güçlü olan ve faziletlerine kavuşmak için, elde etmek ve bu sayede manen huzura ermek için bu ismi şerif, sıklıkla okunan ve zikredilen bir isimdir. Ya Vacid esmasının faziletlerine kavuşmak için yapılması gerekenler vardır ve sonucunda elde edilecek fazilet kelimenin tam anlamıyla muazzamdır.

El Vacid Ne Demek?

Allahu Teala, yüce bir varlıktır ve her şeyin yaratıcısıdır. Ol dediğinde olduran Allah, dilediği an istediği her şeye sahip olur. El Vacid'de Allah'ın 99 kutlu isminden biri olarak karşımıza çıkmaktadır ve tam olarak Allah'ın her ne zaman ne isterse elde edebileceğini nitelemektedir.

El-Vâcid Anlamı

Allah, her ne isterse, o an arzuladığı şey gerçek olur. Allah bir şeyi ele geçirmek istediğinde de tuzak kurmak gibi ya da zaman kollamak gibi çeşitli şeylere ihtiyaç duymaz. Bu nedenle istediği ve arzuladığı tüm her şey kendisinin huzurundadır.

Tüm yarattığı canlılar ve kainat, kendisinin tasarrufuyla birlikte kendisinin emrinin altındadır. Allah, hiçbir şeye muhtaç olmayan ve ne zaman dilerse dilesin elde edebilendir.

Ya Vacid Esmasının Fazileti

El Vacid esmasının birçok fazileti vardır. Bunları sizin için aşağıda sıraladık.

  • Eğer ki kalbinde zayıflık hisseden, güçsüz durumda olduğunu hissedenler var ise, ya vacid ismi şerifini 14 kez okursa, sevdiği şeylerin gitmesini engelleyebilir.
  • Beş vakit namaz kıldıktan sonra 196 kez el vacid ismi şerifi okunursa bu ismi şerif üstünden zikretmeye devam eden kişi iman ve takva olarak daha üst seviyelere çıkacaktır ve her daim huzura kavuşacaktır.
  • Her kılınan namazsan sonra 14 defa okunursa, kişi pek çok problemine ve sıkıntısına derman bulacaktır, çare kapısına gelecektir

Bu ismi şerifi değişik sayılar üstünden El – Vacid Celle Celalühü biçiminde okumalıyız. Bu okuma ile birlikte huzur bulunacak ve pek çok derde derman bulunacaktır.

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El Vacid Ne Demek? Allah'ın El-Vâcid İsminin Anlamı Ve Fazileti
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