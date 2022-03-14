El Vacid Ne Demek? Allah’ın El-Vâcid İsminin Anlamı Ve Fazileti

Fazileti oldukça güçlü olan ve faziletlerine kavuşmak için, elde etmek ve bu sayede manen huzura ermek için bu ismi şerif, sıklıkla okunan ve zikredilen bir isimdir. Ya Vacid esmasının faziletlerine kavuşmak için yapılması gerekenler vardır ve sonucunda elde edilecek fazilet kelimenin tam anlamıyla muazzamdır.
Allahu Teala, yüce bir varlıktır ve her şeyin yaratıcısıdır. Ol dediğinde olduran Allah, dilediği an istediği her şeye sahip olur. El Vacid'de Allah'ın 99 kutlu isminden biri olarak karşımıza çıkmaktadır ve tam olarak Allah'ın her ne zaman ne isterse elde edebileceğini nitelemektedir.
Allah, her ne isterse, o an arzuladığı şey gerçek olur. Allah bir şeyi ele geçirmek istediğinde de tuzak kurmak gibi ya da zaman kollamak gibi çeşitli şeylere ihtiyaç duymaz. Bu nedenle istediği ve arzuladığı tüm her şey kendisinin huzurundadır.
Tüm yarattığı canlılar ve kainat, kendisinin tasarrufuyla birlikte kendisinin emrinin altındadır. Allah, hiçbir şeye muhtaç olmayan ve ne zaman dilerse dilesin elde edebilendir.
El Vacid esmasının birçok fazileti vardır. Bunları sizin için aşağıda sıraladık.
Bu ismi şerifi değişik sayılar üstünden El – Vacid Celle Celalühü biçiminde okumalıyız. Bu okuma ile birlikte huzur bulunacak ve pek çok derde derman bulunacaktır.