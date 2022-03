El Veliyy Ne Demek? Allah’ın El-Veliyy İsminin Anlamı Ve Fazileti

El veliyy anlamı, dost ve yardımcı manasına gelmektedir. Allah'ın dostluğuna sığınan kullar, ondan yardım dilemekte ve işlerinin hayırlısını nasip etmektedir. El veliyy esması faziletleri bakımından da oldukça hayırlı bir esmadır. Esma-ül Hüsna'da yer alan bu ismin faziletleri ve daha fazlası için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

El Veliyy Ne Demek?

El veliyy esması anlam olarak dost, yardım eden anlamını taşımaktadır. Allah'ın en büyük yardım eden olduğunu ve onun dostluğu her şeyin hayırlısını getirdiğini anlatmaktadır. Kuluna yardımını esirgemeyen Allahu Teala onları kemale erdirmekte ve yüzlerini güldürmektedir. Bu nedenle her zaman ve her yerde kullar tarafından en sık zikredilen Esmaül hüsnalardan bir tanesidir.

Ya Veliyy Esmasının Fazileti Nedir?

Ya veliyy esmasının fazileti, en hayırlılarından bir tanesidir. Kulların yüzünü güldüren, Allah'ın dostluğunu isteyen kullar tarafından en çok zikredilen esmalardan biridir. Bu esmanın faziletine göre Allahu Teala sevdiği, hayırlı kullarının dostu olur. Onlara yardım eder. Kalplerini ferahlatır. Ya veliyy esmasının geçtiği ayetlerde de bu dostluk ve yardım sıkça vurgulanmaktadır. O ayetler ise şu şekildedir:

"Allah gerçek dosttur." (Şura Suresi, 9. Ayet)

"Allah iman edenlerin Veli'sidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostların ise tağutlarıdır. Onları aydınlıktan karanlıklara götürürler…" (Bakara Suresi, 257. Ayet)

"Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne bir yardımcı vardır." (Tevbe Suresi, 116. Ayet)

"…Kim Allah'a dayanırsa Allah ona yeter." (Talak Suresi, 3. Ayet)

"Eğer müminler iseniz ancak Allah'a güvenin." (Maide Suresi, 23. Ayet)

Yukarıda verilen ayetler ile kulların ibadetlerini gerçekleştirdikleri ve Allah'a iman ettikleri müddetçe Allah'ın onların dosttu olduğunu ve gönüllerini ferahlattığı ifade edilmektedir. Ya Veliyy zikri şu dua ile tekrarlanmaktadır:

"Ey ihlaslı kullarına dost olan Veliyy. En güzel dost, en güzel yardımcı sensin. Sana sığınan kullarını, gözeten, koruyan sensin. Sevdiği kullarına dost olarak onları aziz eden sensin. Dostluğun bir kere tadıldı mı, başka dost aranmayan sensin. Sensin tek Veli, yardımını esirgeme üzerimizden. Sensin tek dost, dostluğunu esirgeme bizden.