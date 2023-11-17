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Giriş Tarihi: 18.11.2023

Elanur yaşasın

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Elanur yaşasın
Elanur Dem 9 ay önce Mardin'in Derik ilçesinde dünyaya geldi. Servis şoförü baba Mehmet Reşit Dem ile ev hanımı Halime Dem'in ilk ve tek çocukları Elanur'a, 20 günlükken SMA tip 1 tanısı koyuldu. 5 aylıkken ikinci doz spinraza ilacını almaya gittiği Mersin Araştırma Hastanesi'nde kalbi duran Elanur, doktorların müdahalesiyle hayata döndü. Yaklaşık 4 ay yoğun bakımda kalan Elanur tek başına nefes alamadığı için cihazdan ayrılamadı. Operasyon ile trakeostomi ve PEG açılan Elanur'un tedavisi Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde devam ediyor. Ailesi, Elanur'un yurtdışında tedavisi için gereken 1 milyon 879 bin doları toplayabilmek için, valilik onaylı yardım kampanyası başlatttı. Şu ana kadar paranın yüzde 5'inin toplandığını belirten anne Halime Dem, "Cihazlar olmadan nefes alamıyor, PEG ile mideden beslendiği için hiçbir şeyin tadını bilmiyor. Yolumuz çok uzun ve Elanur'un zamanı çok az. Bu süreçte maddi manevi desteklerinizi bekliyoruz. Elanur yaşasın" dedi.

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Elanur yaşasın
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