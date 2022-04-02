Elazığ’da 304 depremzede daha yeni evlerine kavuştu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde tamamlanan binlerce konutun teslimatı yapılırken Kovancılar ilçesinde de 304 konutun yapımı tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edildi.