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Giriş Tarihi: 30.3.2024 03:40 Son Güncelleme: 30.3.2024 04:53

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın merkezinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 03.25'te yaşanan depremin 13,83 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Deprem, Bingöl, Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Batman illerinden de hissedildi

AA
SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Elazığ’da 4,7 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın merkezinde saat 03.25'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın merkezi olan 4,7 büyüklüğündeki sarsıntının 13,83 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Öte yandan, Bingöl, Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Batman illerinden de hissedilen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Elazığ ilimizde saat 03.25'te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

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SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem
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