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Giriş Tarihi: 6.5.2022 15:22 Son Güncelleme: 6.5.2022 15:59

Elazığ'da bir haftada 110 şüpheli yakalandı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da bir haftada 110 şüpheli yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan asayiş ve şok uygulamalarında 110 şüpheli yakalanırken 18’i sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce, il genelinde son bir hafta içerisinde Asayiş ve Yunus ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamaları neticesinde; aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile toplam 110 şüpheli yakalanarak 18'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayıp olarak aranan 6 kişi ise bulundu. Denetimler esnasında 11 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 80 fişek, 1 tüfek 5 gram metamfetamin ve 42 adet lyrica uyarıcı hap ele geçirildi.

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Elazığ'da bir haftada 110 şüpheli yakalandı
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