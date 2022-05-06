Elazığ’da bir haftada 110 şüpheli yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce, il genelinde son bir hafta içerisinde Asayiş ve Yunus ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamaları neticesinde; aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile toplam 110 şüpheli yakalanarak 18'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayıp olarak aranan 6 kişi ise bulundu. Denetimler esnasında 11 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 80 fişek, 1 tüfek 5 gram metamfetamin ve 42 adet lyrica uyarıcı hap ele geçirildi.