Elazığ’da cip ile otomobil çarpıştı: Karı-koca öldü!

Kaza yerine gelen ekiplerce, hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücünün eşi A. Doğan'ın (47) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücüler V.A.ve Abdullah Doğan ile her iki araçtaki 3 kişi kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Abdullah Doğan da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor...