Elazığ’da iki öğrenci arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Elazığ'ın Palu ilçesinde meydana gelen olayda Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri Ş.K. ile 17 yaşındaki Erman Demiroğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Okul pansiyonu önünde kavgaya dönüşen tartışma da Ş.K., bıçakla Demiroğlu'nu karnından ve kalbinden yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yere yığılan öğrenciye ilk müdahaleyi öğretmenler yaparken, ambulansla Palu Devlet Hastanesine kaldırılan Demiroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Ş.K. ise gözaltına alındı.