Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da iki öğrenci arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Giriş Tarihi: 2.1.2023 16:08 Son Güncelleme: 2.1.2023 16:56

Elazığ’da iki öğrenci arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Elazığ’da iki öğrenci arasında çıkan kavgada, bir öğrenci bıçaklanarak hayatını kaybetti.

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da iki öğrenci arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Elazığ'ın Palu ilçesinde meydana gelen olayda Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri Ş.K. ile 17 yaşındaki Erman Demiroğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Okul pansiyonu önünde kavgaya dönüşen tartışma da Ş.K., bıçakla Demiroğlu'nu karnından ve kalbinden yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yere yığılan öğrenciye ilk müdahaleyi öğretmenler yaparken, ambulansla Palu Devlet Hastanesine kaldırılan Demiroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Ş.K. ise gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Mardin'de feci kaza! 6 kişi hayatını kaybetti
SON DAKİKA: e-Devlet'te devrim gibi yeni uygulama! Milyonları ilgilendiriyor: Fuat Oktay açıkladı
SON DAKİKA: Orta gelir grubu konut kampanyası için tarih belli oldu! İki Bakan detayları açıklayacak
FETÖ’cü hâkime İYİ Parti sahip çıktı
Son dakika: Ev sahipleri dikkat! Milyonları ilgilendiriyor: Son tarih 1 Mart
Milli Piyango Bilet Sorgulama 2023: Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonuçları kazandıran numaralar tam sıralı liste açıklandı!
Sevinç İnönü'nün yeğeni savcıyı kafasından vurmuştu! Yalı magandası olayında flaş gelişme
Armageddon
SON DAKİKA | 7. Yargı Paketi çalışmaları tamamlandı! İşte madde madde fiyatlar
SON DAKİKA: 2022'de Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı! Başkan Erdoğan resmi rakamları duyurdu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ’da iki öğrenci arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA