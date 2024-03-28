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Giriş Tarihi: 28.3.2024 11:22 Son Güncelleme: 28.3.2024 11:41

Elazığ'da kaçak göçmen operasyonu:1 tutuklama

Elazığ'da polis ekipleri, ülkeye kaçak yollardan giriş yapan 3 göçmen ve bir organizatörü düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan organizatör tutuklandı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da kaçak göçmen operasyonu:1 tutuklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından illegal yollardan ülkeye giriş yapmış düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda çevre illerden Elazığ'a gelen araçlarda yapılan rutin kontrollerde, bir aracın bagajında 3 Afganistan uyruklu göçmenin olduğu bilgisine ulaştı.

Göçmenlerin bulunduğu araç yol kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Aramada 3 göçmen ve M.K. isimli organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatör M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmenler ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Elazığ'da kaçak göçmen operasyonu:1 tutuklama
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