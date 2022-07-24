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Giriş Tarihi: 24.7.2022 09:20

Elazığ'da kaza: 11 yaralı

Elazığ'da, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da kaza: 11 yaralı

Kaza sabah saatlerinde Elazığ-Malatya karayolunun 40. Kilometresinde meydana geldi. İbrahim Acar idaresindeki 38 ABV 990 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip Efraim Ülger yönetimindeki 23 LU 553 plakalı minibüse arkadan çarptı.



Kazada 11 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

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Elazığ'da kaza: 11 yaralı
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