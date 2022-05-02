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Giriş Tarihi: 2.5.2022 00:03 Son Güncelleme: 2.5.2022 01:32

Elazığ'da kaza: 8 yaralı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da kaza: 8 yaralı

Elazığ'da hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Çağlar köyü mevkiinde meydana geldi. A.M. idaresindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 2´si ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler ise kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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Elazığ'da kaza: 8 yaralı
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