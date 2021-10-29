Elazığ’da minibüs yayalara çarptı:2 ölü

Kaza akşam saatlerinde Elazığ-Bingöl karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. K.Y. idaresindeki 23 AAS 664 plakalı minibüs, anayol üzerinden karşıya geçmek isteyen Recep Akpınar ve Güllü Kökercün'e çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akpınar ve Kökercün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Her ikisinin de cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü K.Y ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Öte yandan hayatını kaybeden Akpınar'ın, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar'ın akrabası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.