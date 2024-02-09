Elazığ’da polis suçlulara göz açtırmıyor

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 şüphelinin üst ve araç aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 16 fişek, 2 pompalı tüfek ve tüfeklere ait 6 kartuş, 5,07 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve 1 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.





Habur Sınır Kapısından giriş yaparak gelen tırda yapılan aramada, tırın yan bölmesine yapılan 2 ek depo ve 3 bidon içerisinde 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.



Ayrıca çeşitli suçlardan 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 zanlı gözaltına alınarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.