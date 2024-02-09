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Giriş Tarihi: 9.2.2024 13:21 Son Güncelleme: 9.2.2024 13:39

Elazığ'da polis suçlulara göz açtırmıyor

Elazığ'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah, fişek, uyuşturucu ve 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Öte yandan 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 zanlı gözaltına alınarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da polis suçlulara göz açtırmıyor

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 şüphelinin üst ve araç aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 16 fişek, 2 pompalı tüfek ve tüfeklere ait 6 kartuş, 5,07 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve 1 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.



Habur Sınır Kapısından giriş yaparak gelen tırda yapılan aramada, tırın yan bölmesine yapılan 2 ek depo ve 3 bidon içerisinde 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca çeşitli suçlardan 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 zanlı gözaltına alınarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Elazığ'da polis suçlulara göz açtırmıyor
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