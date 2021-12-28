Elazığ’da sahte içki ve fahiş fiyat denetimi

Yılbaşının yaklaşması ve uygulanan fahiş fiyatlara yönelik denetimler tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da sürüyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, 20 personel ile şehir genelindeki restorantlarda sahte içki ve fahiş fiyatlara karşı denetime başladı. Yıl sonuna kadar devam edecek denetim ile vatandaşların yeni yıla sağlıklı ve mutlu bir şekilde girmesi hedefleniyor.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Ayaz, yaptığı açıklamada,"Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak yeni yıla girmeden önce 20 personel ile bugünden itibaren şehir genelinde hizmet veren içkili restaurantlar ile ilgili denetimlere başladık. Fahiş fiyat, sahte içki, hijyen ve temizlik konularında restaurantların kontrollerini yapıyoruz. Yeni yılla huzurlu ve mutlu bir şekilde vatandaşlarımızın girmesi için elimizden geleni yapma gayretinde olacağız inşallah" dedi.