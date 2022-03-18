Elazığ’da şehit yakınları ve gaziler programda bir araya geldi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü kapsamında şehit aileleri ve gazilere yönelik program düzenlendi. Elazığ Valiliği tarafından bir otelde düzenlenen programa Vali Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman'ın yanı sıra Garnizon Komutanlığı Vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Belediye Başkan Vekili Sami Güzel, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Program yapılan konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile sona erdi.

Programda konuşan Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Milletimizin tarihe adını altın harflerle yazıldığı çok müstesna bir gün. Çanakkale'de deniz zaferlerinin kazanılmasının 107. yıl dönümünü kutluyoruz. Aynı zamanda da Çanakkale cephesi çok şehit verdiğimiz ve gazimizin olduğu bir cephedir. Diğer cephelerin de aşağı kalır bir yanı yok. Kafkas, Yemen ve Irak cephesinde kahramanlarımız canları pahasına mücadele ettiler. Çanakkale'nin ayrı bir yeri var. Çanakkale geçilmez diye tarihe kayıt düştüler ve düşmanı Çanakkale'den geçirmediler. 18 Mart'ta bütün şehitlerimizi anma günü olarak da idrak ediyoruz. Bizim tarihimiz kahramanlıklarla dolu bir tarih. Her dönem hürriyeti, bağımsızlığı, istiklali ve kutsal değerleri için mücadele etmiş ve kahramanlar yetiştirmiş çok aziz bir millettir Türk milleti. Sizlerin evlatları da bu kahramanlar silsilesinin birer devamı oldular. Bizim milletimiz her dönem büyük fedakarlıklar ortaya koymuş içinde bulunduğumuz yakın dönemde terörle mücadele ederken, 1974'de Kıbrıs'ta ki soydaşlarımızın imdadına yetişmiş ondan önce İstiklal harbinde tamamen yenildiği düşünülen bir millet yeniden ayağa kalkarak istiklaline kavuşmuş. Ondan önce de 1. Dünya Savaşında dört bir tarafta mücadele etmiş dolayısıyla her nesil kendi üzerine düşen fedakarlığı ortaya koymuştur. Ne mutlu bize ki yeni nesil de bir önceki neslin fedakarlıklarını idrak ederek onları anlayarak ve tanıyarak kendisine vazife düştüğünde vazifeye atılmak için tereddüt etmemiştir. Yakın dönemde sınır ötesi harekatlara giden kahraman askerlerimizin tıpkı bir düğüne gider gibi coşku ve şevkle gittiklerine hepimiz şahit olduk. Teröristlerden temizlenen yerlere de şanlı bayrağımızı diktiklerinde ki gurura hepimiz şahit olduk. Dolayısıyla bunların her biri kahramanlıktır. Şehit olanlar şehitlik mertebesine ulaştı kalanlar ise gazilik onuruna eriştiler" dedi.