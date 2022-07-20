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Giriş Tarihi: 20.7.2022 15:06 Son Güncelleme: 20.7.2022 15:13

Elazığ'da suya giren 2 kişi boğuldu

Elazığ'ın Baskil ilçesinde serinlemek için suya giren iki kişi boğularak hayatını kaybetti.

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da suya giren 2 kişi boğuldu

Elazığ Baskil ilçesi Kale mezrasında meydana gelen olayda, kayısı kasalarını yıkayan Ozan Alanur (21) ve Malatya'dan misafir olarak yanına gelen Mahmut Çelik (22), serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne girdi. 2 arkadaş suda bir süre çırpındıktan sonra battı.

Olayı gören vatandaşlar suya girerek 2 arkadaşın cansız bedenini kıyıya çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından gençlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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Elazığ'da suya giren 2 kişi boğuldu
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