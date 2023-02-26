Elbistan'daki "konteyner çarşı"nın kurulumu yüzde 90 tamamlandı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, 5 bin metrekare alan üzerine 150 personel ve 15 iş makinesi ile 90 konteynerin yer aldığı çarşının yapımı için olağanüstü bir gayret gösterildiğini belirtti. Konteynerlerin yerleştirildiği alanlarda kilitli parke çalışmalarının da tamamlanma aşamasına geldiğini vurgulayan Büyükkılıç, son çalışmaların ardından 72 saat gibi bir sürede çarşının hizmete gireceğini aktararak, şunları kaydetti: "Gece gündüz demeden deprem bölgesindeki yaşamın normale dönmesi için gayretimiz devam ediyor. 3 gün boyunca, gündüz olduğu gibi gece boyu da ekiplerimiz konteyner çarşının bir an önce bitmesi için çalışıyorlar.