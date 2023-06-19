Haberler Yaşam Haberleri Mardin’de elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 19.6.2023 17:57 Son Güncelleme: 19.6.2023 18:05

Mardin’de elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti

Mardin’in Derik ilçesinde çiftçilik yapan Davut Yıldırım, sulama kuyusunun elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Mardin’de elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti

Derik ilçesine bağlı kırsal Ovacık Mahallesi'nde çiftçilik yapan 52 yaşındaki Davut Yıldırım, sulama kuyusunun elektriğini kontrol ederken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, sulama kuyusunun elektriğini kontrol etmek için tarlasına gittikten sonra uzun süre tarladan geri dönmemesi üzerine Yıldırım'ı merak eden yakınları tarlaya gittiklerinde talihsiz çiftçiyi yerde hareketsiz halde buldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik akımına kapılarak ağır yaralı bulunan 52 yaşındaki Davut Yıldırım'a sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, Savcılık tarafında olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Mardin’de elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti
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