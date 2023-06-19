Mardin’de elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti

Derik ilçesine bağlı kırsal Ovacık Mahallesi'nde çiftçilik yapan 52 yaşındaki Davut Yıldırım, sulama kuyusunun elektriğini kontrol ederken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, sulama kuyusunun elektriğini kontrol etmek için tarlasına gittikten sonra uzun süre tarladan geri dönmemesi üzerine Yıldırım'ı merak eden yakınları tarlaya gittiklerinde talihsiz çiftçiyi yerde hareketsiz halde buldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik akımına kapılarak ağır yaralı bulunan 52 yaşındaki Davut Yıldırım'a sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, Savcılık tarafında olayla ilgili inceleme başlatıldı.