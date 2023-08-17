Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Kaleönü Mahallesi'nde TEDAŞ işçisi olduğu öğrenilen Musa Kasap (26) elektrik direkleri arasına kablo çekme işi yaparken tırmandığı direkte elektrik akıma kapıldı. Olayın hemen ardından ihbar üzerine elektrik kesildi. Elektrik akımına kapılan Kasap direkte asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi.

Elektrik direğinden indirilen işçi sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Kasap'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kasap'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.