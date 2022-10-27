Elektrik kaçağı Nursel’in sonu oldu

Adana'da 15 yaşındaki Nursel Momyak, sabah ablasıyla birlikte inekleri sağmak için ahıra gitti. Genç kız, karanlık olan ahırda süt sağmak isteyen ablasına ışık tutmak istedi. Ucunda duya bağlı lamba bulunan uzatma kablosunu fişe takan Nursel Momyak, ışığın yanmadığını gördü. Elektrik kaçağı bulunan kablodaki lambayı sağa sola çeviren genç kız, akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Genç kızdan geriye kalan eşarbı ve terlikleri görenlerin yüreğini sızlattı.

AHIRI AYDINLATMAK İSTEDİ

Olay, saat 06.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Güzel Cumhuriyet Mahallesi 6330 sokakta bulunan müstakil bir evin ahırında meydana geldi. İddiaya göre, Nursel Momyak, süt sağmak için ablası Perinaz İpek (33) ile birlikte bahçedeki ahıra gitti. Perinaz İpek, karanlık nedeniyle kız kardeşi Nursel'den uzatma kablosuna bağlı lambayı açmasını istedi. Uzatma kablosunun fişini prizi takan genç kız ışığın yanmadığını görünce duya bağlı lambayı sağa sola çevirmeye başlayınca akıma kapıldı.

ÇIĞLIĞA UYANDILAR

Ablasının kabloyu prizden çekmesiyle genç kız, yere yığıldı. Abla Perinaz İpek'in çığlıklarına uyanan ev sakinleri, yerde hareketsiz yatan Nursel'i otomobille Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan genç kız, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Nursel Momyak'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken genç toprağa verildi.

GERİYE EŞARBI VE TERLİKLERİ KALDI

Genç kızın yengesi Nursel Momyak, "Sabaha karşı ablasıyla birlikte süt sağmak için ahıra inmiş. Lambayı açarken, akıma kapılmış. Ablası da kurtarmak için hemen uzatma kablosunu prizden çekmiş. Bugün okulda sınavı vardı. Gece boyunca ders çalışmıştı. Çok iyi bir öğrenciydi" diye olayı anlattı. Genç kızın elektrik akımına kapıldığı yerde terlikleri ve eşarbının kaldığı görüldü.