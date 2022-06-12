Haberler Yaşam Haberleri Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ 12 Haziran 2022 Elektrik kesintisi arıza sorgulama
Giriş Tarihi: 12.6.2022 14:30

Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ 12 Haziran 2022 Elektrik kesintisi arıza sorgulama

Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ 12 Haziran 2022 Elektrik kesintisi arıza sorgulama

Elektrik kesintisi sorgulama ekranı her gün ziyaret edilirken AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel listeyi duyuruyor. İstanbul'da planlı ve plansız elektrik kesintileri devam ediyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik dağıtıcıları olarak hangi ilçelerde elektriğin kesileceğini önceden paylaşıyorlar. Bugünün elektrik kesintilerini de her günkü gibi paylaştılar. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ 12 Haziran 2022 Elektrik kesintisi arıza sorgulama ekranı

Elektrik kesintisi 12 Haziran bugün sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Birçok vatandaş elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'da AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi güncel listesi bugünün en çok ziyaret edilen linkleri arasında yer alıyor. Planlı elektrik kesintileri vatandaşlarla paylaşılırken kesintinin ne kadar süreceği de verilen bilgiler arasında yer alıyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, AYEDAŞ ve BEDAŞ 12 Haziran 2022 bugün elektrik kesintisi olan ilçeler sorgulama ekranı…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İLÇE VE MAHALLELER

AYEDEŞ ELEKTRİK KESİNTİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ARNAVUTKÖY

NO: 23502017

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 12/06/2022 09:00:00 - 12/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23501846

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah AĞIL BAYIR, BASİR, DERE YATAĞI, DURSUNKÖY, DURSUNKÖY-BAKLALI, DURSUNKÖY-YASSIÖREN, ENDÜLÜS, GÖZTEPE, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, KORAL, SALMAN, SARI ÇİĞDEM, SAĞLIK, SEYYİD, UYGUR, ÖZÇETİN sk / TAYAKADIN mah AKINCILAR sk bölgelerinde 12/06/2022 12:00:00 - 12/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 23501949

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2233., 2234., 2235., 2236., 2238., 2240., MUSTAFA KEMAL, VEYSEL KARANİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 58., 62. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 58/1. sk bölgelerinde 12/06/2022 09:00:00 - 12/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 23496738

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR KÜÇÜKÇEKMECE mah sk bölgelerinde 12/06/2022 09:00:00 - 12/06/2022 19:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 23491504

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 220., BAHADIR sk bölgelerinde 12/06/2022 08:00:00 - 12/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2349687

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 214., GÜLDESTE sk bölgelerinde 12/06/2022 10:00:00 - 12/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ 12 Haziran 2022 Elektrik kesintisi arıza sorgulama
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