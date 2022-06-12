Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ 12 Haziran 2022 Elektrik kesintisi arıza sorgulama

Elektrik kesintisi 12 Haziran bugün sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Birçok vatandaş elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'da AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi güncel listesi bugünün en çok ziyaret edilen linkleri arasında yer alıyor. Planlı elektrik kesintileri vatandaşlarla paylaşılırken kesintinin ne kadar süreceği de verilen bilgiler arasında yer alıyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, AYEDAŞ ve BEDAŞ 12 Haziran 2022 bugün elektrik kesintisi olan ilçeler sorgulama ekranı…