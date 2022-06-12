Elektronik markette ele geçirdiler… Tamamı sahte…

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Osman Gazi Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinin içerisinde faaliyet yürütülen bir elektronik market mağazasında sahte içki bulundurulduğunu tespit etti ve adrese operasyon düzenlendi.



Söz konusu iş yerinin üst katında yapılan aramalarda; 1'er litrelik 38 dolu içki şişesi, 13 boş içki şişesi, 59 adet sahte bandrol ve 37 adet sahte yabancı bandrol ele geçirildi.



Sahte içkileri sattıkları iddia edilen ve gözaltına alınan A.Y., Z.H.İ. ve F.K. isimli üç kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.