Haberler Yaşam Haberleri Elektronik markette ele geçirdiler… Tamamı sahte…
Giriş Tarihi: 12.6.2022 13:10 Son Güncelleme: 12.6.2022 13:28

Elektronik markette ele geçirdiler… Tamamı sahte…

EMİR SOMER EMİR SOMER
Elektronik markette ele geçirdiler… Tamamı sahte…

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir elektronik markette 38 şişe sahte içki buldu. Sahte içkileri sattıkları iddia edilen üç kişi gözaltına alındı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Osman Gazi Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinin içerisinde faaliyet yürütülen bir elektronik market mağazasında sahte içki bulundurulduğunu tespit etti ve adrese operasyon düzenlendi.

Söz konusu iş yerinin üst katında yapılan aramalarda; 1'er litrelik 38 dolu içki şişesi, 13 boş içki şişesi, 59 adet sahte bandrol ve 37 adet sahte yabancı bandrol ele geçirildi.

Sahte içkileri sattıkları iddia edilen ve gözaltına alınan A.Y., Z.H.İ. ve F.K. isimli üç kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? Temmuzda 2022 SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte en az bin 173 TL'lik yeni hesap!
Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak? 2022 Asgari ücret zammı ile temmuz hesapları yapıldı! İşte yeni formüller ve rakamlar
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge tablosu güncellendi! İşte 50'yi aşkın meslekte emekli ikramiyesi ve maaşı hesap tam listesi
Survivor kim elendi, kim gitti? 11 Haziran 2022 SMS sıralaması ile Survivor'da adaya kim veda etti, iletişim ödülünü kim kazandı?
EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT çalışması başlıyor! İşte EYT'de son durum ve merakla beklenen tarih
Meslek meslek 3600 Ek gösterge tablosu hesaplandı! Emekli öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, memur maaşı ne kadar, en düşük maaş kaç TL oldu?
Kurbanlık fiyatları 2022: Diyanet ile Kurban fiyatları ne kadar? Kurbanlık koyun, kuzu, inek, dana, koç, büyükbaş ve küçükbaş fiyatı ne kadar?
Bunlar nasıl Profesör? Boğaziçi Üniversitesi’nde bu da oldu
Sigaraya zam mı geldi? JTI, BAT, Philip Morris marka marka zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2022
Bakan Koca 'Acı günümüz' diyerek duyurdu! 2 hemşireden üzücü haber...
ARKADAŞINA GÖNDER
Elektronik markette ele geçirdiler… Tamamı sahte…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA