Elektronik sigaraya bağlı hastalık bulundu

Doğrudan elektronik sigara (e-sigara) kullanımına bağlı bir akciğer hastalığı tanımlandı. Hastalık, "E-cigarette and Vaping use Associated Lung Injury (EVALI)" olarak isimlendirildi. Bu hastalık bir tür akut akciğer hasarı. Daha da çarpıcı sonuç ise, hastanın son üç ay içinde, bir hafta gibi kısa bir süre bile elektronik sigara içme öyküsü bulunması bu hastalığa yakalanması için yeterli bir sebep. Son 90 gün içinde elektronik sigara kullanılması halinde, kişide balgam, öksürük, nefes darlığı, ateş, bulantı, kusma, ishal, kilo kaybı, iştahsızlık semptomlarının varlığında ve akciğer grafisinde her iki tarafta zatürre görünümü olduğunda artık bu kişiye EVALI tanısı konuluyor