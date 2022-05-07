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Giriş Tarihi: 8.5.2022

Eli öpülesi Nermin teyze

ABBAS ÇAKAR
Eli öpülesi Nermin teyze
Kocaeli İzmit'te kendisini engelli 2 çocuğuna adayan Nermin Kutlu, 4 yıl önce eşi Kadir Kutlu'yu kaybetti. 17 ve 28 yaşındaki 2 çocuğunun tüm sorumluluğunu alan Nermin Kutlu, "Onların tek yakını benim. Onlar benim her şeyim. Ölene dek yanlarında olmak ve annelik görevimi yerine getirmek istiyorum. Bana bir şey olursa, gözüm arkada değil. Devletimin onlara sahip çıkacağına eminim. Çocuklarım haftada bir gün özel bir rehabilitasyon merkezine gidip geliyor. Bunu tamamen devletimiz karşılıyor. Eşimden kalan 3 bin lira emekli maaşını alıyorum. Devletimiz her zaman yanımızda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi evimizi bile onardı" dedi.

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Eli öpülesi Nermin teyze
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