Elif Yılmaz ve Emre Erdoğan cinayetinde karar

''SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM'' DEDİ

Öldürülen Emre Erdoğan'ın eşi Büşra Erdoğan mahkemede eşiyle ölen Elif Yılmaz arasında herhangi bir ilişki olmadığını belirterek, "Bunlar iftiradır. Olay günü binadaki bütün zilleri çaldı. Kameradan baktım, kimse yoktu. Kapıyı açmadım ama komşulardan biri açmış. Elinde 100 TL vardı. 'Emre evde mi?' dedi. Eşimi çağırdım. Bir şey demeden eşime ateş etti. 'Eşimi vurdum. Bunu da vurdum. Beş yıldır ilişkileri varmış' dedi. Eşimle severek evlendim. Sanığın kaçmaması için kollarından tutunca, 'Seni de öldürürüm' dedi. Şikayetçiyim" dedi.