Elif Yılmaz ve Emre Erdoğan cinayetinde karar

Ersin Yılmaz eşi Elif ile Emre Erdoğan arasında yasak ilişki olduğunu ileri sürerek 24 Eylül 2020'de çifte cinayet işledi. Eşi Elif Yılmaz'ı zorla Arnavutköy Domuz Deresi mevkiinde ormanlık alana götürüp, kafasından ve göğsüne 10 kurşun sıktı. Yılmaz, daha sonra Emre Erdoğan'ın evine gidip ikinci cinayeti işledikten sonra polise teslim oldu. Üç çocuk annesi Elif Yılmaz'ın ise birçok kez eşinin tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığı ortaya çıktı. Sanık Ersin Yılmaz'ın 2 yıl önce de eşi Elif'e karşı basit yaralama ve tehdit suçlarından mahkumiyet aldığı ve bununla birlikte uzaklaştırma kararı da verildiği mahkeme tutanaklarında yer aldı.
2 KEZ MÜEBBET İSTENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ersin Yılmaz eşi Elif Yılmaz'ın kendisini Emre Erdoğan ile aldattığını öğrendiği, eşinin bu durumu doğrulaması ardından plan yaparak önce eşini ormanlık alana götürdüğü ve orada öldürdüğü anlatıldı. İddianamede, Emre Erdoğan'ı ise ikamet ettiği apartmana gidip eşinin içeride olduğu bir an zorla içeri girerek defalarca kurşun sıkarak öldürdüğü belirtildi. Ersin Yılmaz hakkında2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
''SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM'' DEDİ
Öldürülen Emre Erdoğan'ın eşi Büşra Erdoğan mahkemede eşiyle ölen Elif Yılmaz arasında herhangi bir ilişki olmadığını belirterek, "Bunlar iftiradır. Olay günü binadaki bütün zilleri çaldı. Kameradan baktım, kimse yoktu. Kapıyı açmadım ama komşulardan biri açmış. Elinde 100 TL vardı. 'Emre evde mi?' dedi. Eşimi çağırdım. Bir şey demeden eşime ateş etti. 'Eşimi vurdum. Bunu da vurdum. Beş yıldır ilişkileri varmış' dedi. Eşimle severek evlendim. Sanığın kaçmaması için kollarından tutunca, 'Seni de öldürürüm' dedi. Şikayetçiyim" dedi.
MÜEBBET VE 30 YIL HAPİS
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları, Elif Yılmaz'ın ailesi ve Emre Erdoğan'ın eşi Büşra Erdoğan katıldı. Daha öncesinden susma hakkını kullanan tutuklu sanık Ersin Yılmaz mahkeme heyetine 9 sayfadan oluşan yazılı savunmasını teslim etti. Mahkeme heyeti, yazılı savunmanın eklenmesiyle kararını açıkladı. Sanık Ersin Yılmaz eşi Elif Yılmaz'ı kasten öldürme suçundan e önce ağırlaştırılmış müebbet ve hürriyeti yoksun kılma suçundan 5 yıl hapis cezasına, Emre Erdoğan'ı kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.