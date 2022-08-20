Haberler Yaşam Haberleri Elindeki 10 kilo 900 gram uyuşturucuyu atıp kaçan zanlı tutuklandı
Giriş Tarihi: 20.8.2022 14:05 Son Güncelleme: 20.8.2022 14:10

Elindeki 10 kilo 900 gram uyuşturucuyu atıp kaçan zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da polisi görünce elindeki 10 kilo 900 gram uyuşturucuyu atıp kaçmaya çalışan zanlı yakalanarak tutuklandı.

AA
Elindeki 10 kilo 900 gram uyuşturucuyu atıp kaçan zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir süredir takip edilen ve yüklü miktarda uyuşturucu satışı yaptığından şüphelenilen S.A'nın 18 Ağustos'ta merkez Kayapınar ilçesinde bulunduğunu belirledi.

Takip edildiğini fark eden şüpheli, polisin "dur" ihtarına uymayarak elindeki poşeti çöpe atıp, kaçmaya çalıştı.

Şüpheli kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı. Poşette, 10 kilo 900 gram skunk, hassas terazi, vakumlama makinesi, paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 2 çift eldiven ile şüpheliye ait dijital materyaller ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

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Elindeki 10 kilo 900 gram uyuşturucuyu atıp kaçan zanlı tutuklandı
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