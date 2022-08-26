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Giriş Tarihi: 26.8.2022 11:08 Son Güncelleme: 26.8.2022 11:28

Eline yorgun mermi isabet eden genç yaralandı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde otobüs durağında bekleyen 17 yaşındaki Mehmet İskender’in eline yorgun mermi geldi. Elinden yaralanan İskender tedavisin ardından taburcu edildi. İskender,” Mermi avucuma düştü, başka yerime de gelebilirdi ve hayatta olamayabilirdim. Allah korudu” dedi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Eline yorgun mermi isabet eden genç yaralandı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Mehmet İskender 22 Ağustos'ta otobüs durağında beklerken bir anda eline bir cisim geldi. O anda sol avucunun kanadığını gören İskender, arkadaşları tarafından Sürmene Devlet hastanesine getirildi. Hastanede eline çekilen röntgende avucuna yorgun merminin saplandığı tespit edildi. Ameliyatla elindeki mermi çekirdeği alınan İskender taburcu edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Mehmet İskender; "Otobüs durağında arkadaşımla oturuyorduk. O anda elime bir şey geldi. Önce taş sandım. Sonra avucumun içi kanamaya başladı. Hemen ailemi aradım. Arkadaşımla hastaneye gittik. Avucumun içine mermi gelmiş. Mermi çekirdeği ameliyatla çıkartıldı. Rastgele sıkılan mermiler illa yere düşüyor ve insanlara zarar veriyor. O mermi başka yerime gelebilirdi. Hayatta olamayabilirdim. Allah korumuş" dedi.

Anne Sefahat İskender ise "Çocuğum yorgun bir mermi ile elinden yaralandı. Mermi başka bir yerine de gelebilirdi. Allah kimseye yaşatmasın. Çocuğum hayatta olamayabilirdi. Kimse artık havaya ateş etmesin. Canlar yanmasın" dedi.

Hastane Başhekimi Osman Yoloğlu ise, genç kardeşimiz hastanemize geldiğinde elinde bir yara vardı. Röntgen filminde ise avucunun içinde mermi çekirdeği gördük. Hastamızı hemen ameliyata aldık ve elinden mermi çekirdeğini çıkarttık. Durumu, çok şükür iyi" diye konuştu.

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Eline yorgun mermi isabet eden genç yaralandı
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