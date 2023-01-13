Eltisini yüzünden vurmuştu! Davada tanık dinlendi

Soruşturma sonrası İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tarafların 5 Mayıs 2022 günü saat 01.00 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi'nde karşılaştıkları, aralarında ailevi meseleler nedeniyle tartışma yaşandığı yer aldı. İddianamede, Ece Erdoğan'ın nişanlısına ait silahı şüpheli Sevtap Gülünbülbülü'nde görünce geri almak istediği, aralarında arbede yaşandığı anlatıldı. Sevtap'ın yanındaki ikinci silahla ateş ederek Ece Erdoğan'ı ağzından yaraladığı ifade edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Sevtap Gülünbülbülü'nün 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, 'Ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



TANIK DİNLENDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Sevtap Gülünbülbülü getirildi. Şikayetçi Ece Erdoğan ve sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen Süleyman Yılmaz, "Tarafların eşleri benim dayılarım olur. Olay gece Sercan dayım bir kavgaya karışmıştı. Sonra Ece yengemi gördüm, dayımı aradığını söyledi. Sonra birlikte dayımı aramaya başladık. Evin önüne geldiğimizde Sevtap yengem ile karşılaştık. Elinde silah vardı'' dedi.

''ECE YENGEMİ KANLAR İÇİNDE YERDE GÖRDÜM''

İfadesine devam eden tanık, ''Silahı göstererek 'Bu dayının' dedi. Bana doğru uzattı. Ece yengemde 'Bu silah kocamın' diyerek silahı uzanıp aldı. Benim arkam dönük haldeyken Ece ve Sevtap yengem arasında sözlü tartışma oldu. Arkam dönük olduğu için Ece yengemin Sevtap yengeme neyle nasıl vurduğunu görmedim. Önce Ece yengem vurdu sonra Sevtap yengem vurdu. Sonra biz ayırdıktan bir süre sonra tekrar bir birlerine vurmaya başladılar. O kargaşada silah patladı. Taraflar yine birbirine vurmaya devam ediyordu. İlk silah patlamasında bir şey olmadı, ikinci silah sesini çıkınca Ece yengemi kanlar içinde yerde gördüm. Silahın kim tarafından ateşlendiğini görmedim. Olay öncesinde Ece ve Sevtap yengem arasında husumet olduğunu bilmiyordum" diye ifadesini sonlandırdı.



TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık Sevtap Gülünbülbülü tanık ifadesinin doğru olmadığını söyleyerek, "İlk önce Allah'ın sonra sizin adaletinize güveniyorum. 6 yaşındaki çocuğum bakamadığım için okula gidemiyor. Ailem mağdur durumdadır. Yapmadığım bir suç için cezaevindeyim. Kayınım alkollü diye kavgayı ayırmaya gittim. Ece elimden silahı aldı. Bana hakaret etti. Kafama silahla vurdu. Ben arbede içinde kaldığım için kavga ettim. Bu durumda suçlu ben miyim, tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.



TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sevtap Gülünbülbülü'nün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, dinlenmeyen tanık için yakalama kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.