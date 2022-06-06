EMEKLİ HEMŞİRE MAAŞLARI 2022 ne kadar, kaç TL oldu, ne kadar zam geldi? 3600 ek gösterge artışı ile yeni emekli hemşire maaşları!

Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek grupları ek gösterge kapsamına alındı. Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlayanların emekli aylıklarında doğrudan artış şeklinde yansıyacak.

EMEKLİ MAAŞLARI YÜZDE 20 ARTACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 3 alternatife göre yapılan bütçe hesaplamasına göre ek gösterge düzenlemesinin maliyetinin 60-80 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

Yeni düzenlemeyle göstergesi 3000'den 3600'e çıkan 25 yıllık bir polis, hemşirenin emekli aylığı 5 bin 275 liradan 6 bin 432 liraya çıkacak.