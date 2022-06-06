EMEKLİ HEMŞİRE MAAŞLARI 2022 ne kadar, kaç TL oldu, ne kadar zam geldi? 3600 ek gösterge artışı ile yeni emekli hemşire maaşları!

Bugün gelecek olan 3600 ek gösterge açıklaması öncesi binlerce emekli hemşire yeni maaşlarını merak ediyor. Bilindiği üzere göstergedeki bu artış birçok meslek grubunu da yakından ilgilendiriyor. Tam bu noktada ise "3600 ek gösterge artışı ile emekli hemşire maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne kadar zam geldi?" soruları yanıt aramaya başladı. Gözler şimdi bu akşam Kabine Toplantısı sonrası gelecek son dakika açıklamasında. İşte 3600 ek gösterge artışı sonrası yeni emekli hemşire maaşı ve tüm detaylar...
GÖZLER 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI VE KABİNE TOPLANTISI KARARLARINDA
Kamu çalışanlarının gözü bugün Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi. Ek gösterge düzenlemesinin bugün yapılacak Kabine toplantısında da değerlendirilerek metne son şekli verilecek.
Yasa teklifi daha sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Beştepe'de yapılan sunuma göre 2 milyon 148 bin emeklinin yüzde 24'ünün ek göstergesi bulunmuyor, yüzde 25'i de 2200-3000 arasındaki düşük göstergelilerden oluşuyor.
Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek grupları ek gösterge kapsamına alındı. Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlayanların emekli aylıklarında doğrudan artış şeklinde yansıyacak.
EMEKLİ MAAŞLARI YÜZDE 20 ARTACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 3 alternatife göre yapılan bütçe hesaplamasına göre ek gösterge düzenlemesinin maliyetinin 60-80 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.
Yeni düzenlemeyle göstergesi 3000'den 3600'e çıkan 25 yıllık bir polis, hemşirenin emekli aylığı 5 bin 275 liradan 6 bin 432 liraya çıkacak.
Yine 3000 ek gösterge ile 180 bin lira ikramiye alan 36 bin lira daha fazla ikramiye alacak. Böylece eline geçen tutar 216 bin lira olacak. Memur-Sen'in önerdiği tazminat yansıtma oranlarında da güncellemeye gidiliyor.
Kamu görevlilerinin göstergelerine göre, yüzde 55'ten başlıyor yüzde 255'e kadar çıkıyor. Tazminat yansıtma oranları artarsa, bazı kamu görevlilerinin ek göstergesi artamasa bile maaşları yükselecek.
EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ HANGİ TARİHTEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?
Ek gösterge düzenlemesine ilişkin düzenlemelerin Ocak 2023'ten itibaren geçerli olması öngörülüyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterirken, ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi de artıyor.
UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022
Müsteşar (1/1) - 11806 - 15406
Genel müdür (1/1) - 10435 - 13617
Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 4004 - 5225
Memur (Lisans - 1/4) - 3918 - 5112
Öğretmen (1/4) - 4029 - 5257
Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 6840 - 8926
Başkomiser (1/4) - 4167 - 5437
Polis memuru (8/1) - 4167 - 5437
Hemşire (Lisans - 1/4) - 3916 - 5110
Mühendis (1/4) - 4913 - 6411
Teknisyen (Lise -1/4) - 3419 - 4461
Profesör (1/4) - 9346 - 12191
İmam Hatip - 4029 - 5257
Avukat (1/4) - 4029 - 5257
En düşük memur emekli aylığı - 3276 - 4275