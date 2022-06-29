Haberler Yaşam Haberleri Kurban emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Emekli ikramiyesi ne kadar, zam geldi mi?
Giriş Tarihi: 29.6.2022 16:12 Son Güncelleme: 29.6.2022 16:13

Kurban emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Emekli ikramiyesi ne kadar, zam geldi mi?

Kurban emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Emekli ikramiyesi ne kadar, zam geldi mi?

Emekli ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Kurban Bayramı hakkında önemli açıklamalarda bulunuldu. Milyonlarca emekli Kurban emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusuna yanıt arıyor. Temmuzda idrak edilecek yılın ikinci bayramında alınacak bayram ikramiyesi miktarı için zam iddiaları gündemde. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, zam geldi mi? İşte yanıtlar…

Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri bayram yaklaştıkça sorgulanmaya devam ediyor. Temmuzun başında idrak edilecek bayram günleri gelmeden emekli ikramiyesini almak isteyen vatandaşlar Kurban emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Bayram gelmeden hesaplarda olması beklenen kurban bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri gün sayıyor. Peki, 2022 emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyeleri hesaplarda olacak.

Bu noktada bayram ikramiyesi ödemelerinin 1-8 Temmuz 2022 tarih aralığında tamamlanması bekleniyor.

Peki, ne kadar?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bu yılın ilk bayramında 1.100 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi bu bayramda da aynı miktarda ödenmesi bekleniyor.

Emekli ikramiyesinden yeni emekli olanlar da yararlanıyor. Emekliler, iki bayramda toplamda 2 bin 200 lirayı cebine koyacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN GELİYOR!

Temmuz zammı ile bu yıl artış gösterecek zamlı memur ve emekli maaşları bayram öncesinde hak sahiplerinin hesaplarında olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; "Temmuz ayı memur maaşlarını Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini de ifade etmek istiyorum." Dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

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Kurban emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Emekli ikramiyesi ne kadar, zam geldi mi?
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