Kurban emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Emekli ikramiyesi ne kadar, zam geldi mi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bu yılın ilk bayramında 1.100 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi bu bayramda da aynı miktarda ödenmesi bekleniyor.

Emekli ikramiyesinden yeni emekli olanlar da yararlanıyor. Emekliler, iki bayramda toplamda 2 bin 200 lirayı cebine koyacak.