Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında yaraların sarılabilmesi için yurt genelinde düzenlenen yardım kampanyaları devam ediyor.

Devrekâni Kaymakamlığı tarafından depremzedelere yönelik düzenlenen yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Devrekani ilçesinde ikamet eden Mustafa Şen, bir süredir emekli maaşından biriktirdiği 50 bin lirasını depremzedelere bağışladı. Şen, Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun'u ziyaret ederek parayı teslim etti.

Kaymakam Coşkun, Mustafa Şen'e teşekkür ederek, "İlçemiz sakinlerinden Mustafa Şen amcamız, emekli maaşından biriktirdiği 50 bin TL'lik miktarı Kaymakamlığımız aracılığıyla AFAD'a bağışladı. Bu anlamlı düşüncesinden ötürü Mustafa amcamıza, milletimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.