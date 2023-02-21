Haberler Yaşam Haberleri Emekli maaşından biriktirdiği 50 bin lirasını depremzedelere bağışladı
Giriş Tarihi: 21.2.2023 15:09 Son Güncelleme: 21.2.2023 15:30

Emekli maaşından biriktirdiği 50 bin lirasını depremzedelere bağışladı

Kastamonu'da emekli maaşından 50 bin lira biriktiren Mustafa Şen, biriktirdiği paraları depremzedelere bağışladı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Emekli maaşından biriktirdiği 50 bin lirasını depremzedelere bağışladı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında yaraların sarılabilmesi için yurt genelinde düzenlenen yardım kampanyaları devam ediyor.

Devrekâni Kaymakamlığı tarafından depremzedelere yönelik düzenlenen yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Devrekani ilçesinde ikamet eden Mustafa Şen, bir süredir emekli maaşından biriktirdiği 50 bin lirasını depremzedelere bağışladı. Şen, Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun'u ziyaret ederek parayı teslim etti.

Kaymakam Coşkun, Mustafa Şen'e teşekkür ederek, "İlçemiz sakinlerinden Mustafa Şen amcamız, emekli maaşından biriktirdiği 50 bin TL'lik miktarı Kaymakamlığımız aracılığıyla AFAD'a bağışladı. Bu anlamlı düşüncesinden ötürü Mustafa amcamıza, milletimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

DEPREM SON DAKİKA: Hatay ve çevre illerde hissedilen peş peşe şiddetli depremler!
12 kişiye mezar olmuştu: Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi bakın kim çıktı!
CHP'li Lütfü Savaş 'Afrika Prensi' olarak ağırlamıştı! Gerçek ortaya çıktı: Freedom Jacob Ceasar kimdir
Son dakika! Bahçeli'den kara propagandaya sert tepki: Devlet her şeye hakimdir, iftiralar beyhudedir...
TKP’yi başörtüsünden vurmak
Depremzedeler seçime nasıl bakıyor?
Rönesans Rezidans onlarca insana mezar olmuştu... Dr. Şebnem mucize kurtuluşu anlattı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika | Putin, merakla beklenen konuşmasında sert çıktı: Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlarda yalan diz boyu
ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli maaşından biriktirdiği 50 bin lirasını depremzedelere bağışladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA