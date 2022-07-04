Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi? Zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, erken ödenecek mi?

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati; 6 aylık enflasyon verisi ile kesinleşeceğini söylediği emekli zammı hakkında "Biz yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır" dedi.

Emekli maaşı hesaplaması 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklanacak son enflasyon verisi ardından yapılacak.