Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi? Zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, erken ödenecek mi?

Kabine kararları sonucunda "emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı" sorusu yanıtlandı. Enflasyon oranı bugün belli olacak ve son dakika yeni maaş zamları belli olacak. Zammı bekleyen milyonlarca vatandaşın sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Şimdi milyonlarca yanıt arıyor: SSK ve BAĞKUR emekli maaşları erken yatacak mı? İşte "emekli maaşı ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı…
EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar milyonlarca memur ve emekli için müjde oldu.
Gelen açıklamaya göre zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyuruldu. Böylece 9 Temmuz günü başlayacak bayramdan önce maaşlar hesaplarda olacak.
İşte o açıklama…
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati; 6 aylık enflasyon verisi ile kesinleşeceğini söylediği emekli zammı hakkında "Biz yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır" dedi.
Emekli maaşı hesaplaması 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklanacak son enflasyon verisi ardından yapılacak.