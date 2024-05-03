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Giriş Tarihi: 3.5.2024 09:10

Emekli öğretmenin esrarengiz ölümü... Kız kardeşi sandalye üzerinde yanmış halde buldu

İstanbul Beykoz’da yalnız yaşayan 67 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Emin Bozkurt, evinde sandalye üzerinde yanmış olarak bulundu. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Emekli öğretmenin esrarengiz ölümü... Kız kardeşi sandalye üzerinde yanmış halde buldu

İstanbul Beykoz'da yalnız yaşayan 67 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Emin Bozkurt, evinde sandalye üzerinde yanmış olarak bulundu. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, 1 Mayıs'ta Beykoz Tokatköy Mahallesi Ali Rıza Bozkurt Çıkmazı Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Emin Bozkurt'tan haber alamayan kız kardeşi, evi kontrole gitti. Evin kapısını açık görünce içeriye giren kardeşi, ağabeyini sandalye üzerinde yanmış şekilde buldu.

SANDALYE ÜZERİNDE YANMIŞ HALDE BULDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mehmet Emin Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında cenaze otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede evinin kapısının açık ve kırıl olduğu anlaşıldı.

EMEKLİ ÖĞRETMENDİ

Mehmet Emin Bozkurt'un Beykoz'da uzun yıllar öğretmen ve okul müdürlüğü yaptığı öğrenildi. Emekli öğretmen olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

Polis, Bozkurt'un ölüm sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

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Emekli öğretmenin esrarengiz ölümü... Kız kardeşi sandalye üzerinde yanmış halde buldu
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