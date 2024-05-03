Emekli öğretmenin esrarengiz ölümü... Kız kardeşi sandalye üzerinde yanmış halde buldu

İstanbul Beykoz'da yalnız yaşayan 67 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Emin Bozkurt, evinde sandalye üzerinde yanmış olarak bulundu. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, 1 Mayıs'ta Beykoz Tokatköy Mahallesi Ali Rıza Bozkurt Çıkmazı Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Emin Bozkurt'tan haber alamayan kız kardeşi, evi kontrole gitti. Evin kapısını açık görünce içeriye giren kardeşi, ağabeyini sandalye üzerinde yanmış şekilde buldu.
Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında cenaze otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede evinin kapısının açık ve kırıl olduğu anlaşıldı.
EMEKLİ ÖĞRETMENDİ
Mehmet Emin Bozkurt'un Beykoz'da uzun yıllar öğretmen ve okul müdürlüğü yaptığı öğrenildi. Emekli öğretmen olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi.
Polis, Bozkurt'un ölüm sebebini belirlemek için çalışma başlattı.