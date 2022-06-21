Emekli Temmuz zammı 2022 ile ilgili son dakika haberleri gündemde yer alıyor. Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken enflasyon oranları olacak. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken enflasyon oranları olacak. Emekli zammı için 4 aylık enflasyon oranı açıklandı ve SSK ve BAĞKUR emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 31,71 olarak belirlenirdi. Peki Emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL? SSK ve BAĞKUR 2022 En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca emekli heyecanla Temmuz ayında yapılacak zam miktarını bekliyor. İşte enflasyon tahminleri doğrultusunda 2022 emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı;
Emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz ayında zam yapılıyor. Yapılacak Temmuz maaşı zammı için belirleyici etken enflasyon oranları oluyor. Açıklanan 5 aylık enflasyon verisi ile en az yüzde 35 zam yapılacağı kararlaştırıldı.
SON DAKİKA HABERİ: EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN YENİ RAKAMLAR YENİ HESAPLAR
SABAH'tan Mete Dirice'nin haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon oranı Mayıs ayında beklentilerin altında aylık bazda ise yüzde 2,98 olarak gerçekleşti. Emekli zammı ve memur zammı için belirleyici olacak 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 olarak kayıtlara geçti.
BAŞKAN ERDOĞAN: HERKESİN GELİRİNİ ARTIRACAK DÜZENLEMELER HAZIRLIYORUZ
Milyonlarca emekli ve memur, Temmuz zammı için geri sayıma geçerken gelen açıklamalar dikkat çekiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, 'Ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler hazırlıyoruz' dedi.
TEMMUZ ZAMMI İÇİN PAROLA: VATANDAŞLAR ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK
Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla çalışmalarına çok önceden başlamıştı.
EK ZAMLAR GÜNDEMDE
HükümTemmuz zammına ilaveten ek zamlar gündemde bulunuyor. Ocak 2022 sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamların yapılabilmesinin önü açılmıştı. Nitekim o dönemde memur ve memur emeklisi için yüzde 2,5 ek zam yapılmış, en düşük emekli maaşı 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarılmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'de Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına benzer ifadeler kullanmış, Temmuz zammı ile beraber sosyal refah artışları üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.