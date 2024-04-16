Emeklilik parasıyla okul yaptırdılar

Aynı bankada çalışırken tanışıp evlenen Işıl çiftinden Şener Işıl 1987'de, eşi Aziz Erkut Işıl ise 1999'da emekli oldu. Bir kızları olan çift yıllar boyunca birikim yaptı. Geçen yıl da 6 Şubat depreminden kısa süre önce bireysel emeklilik sisteminden ikramiye hakkı kazandı. Trabzonlu olan ancak öğretmen babasının yıllar önce atandığı İstanbul'da yaşayan Aziz Erkut Işıl ve eşi 6 Şubat depremlerinden çok etkilendi. Çift, ellerinden ne geliyorsa birikimleriyle deprem bölgesine el uzatmak istedi. Bunun için de akıllarına bir okul yaptırma fikri geldi.Çift daha önce bankada birlikte çalıştıkları Adıyamanlı İbrahim Halil Çiftçi ve Adıyaman milletvekili İshak Şan'ın yönlendirmesiyle Adıyaman'ın Kahta ilçesi Taşlıca Köyü'nde yıkılan köy okulunun yerine yeni okul yapmaya karar verdi. Taşlıca Köyü muhtarıyla de irtibata geçerek süreci başından sonuna takip eden çiftin yaptırdığı okulun inşaatı aylar içinde tamamlandı.80 yaşındaki Aziz Erkut Işıl, Işıl adı verilen 2 derslikli, 21 öğrencinin eğitim göreceği ilkokulun açılış töreninde konuştu: "İsraflı yaşantımız yoktu. Birikim yaptık. Gram altın aldık. Bireysel emeklilik ikramiyemizi de ekledik. Projemiz Adıyaman'da yapılacak okullara örnek oldu. Geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimizin iyi bir eğitim alarak hayata hazırlanmaları, Kahta halkına misafirperverlikleri için teşekkür ederiz." Eşiyle aynı yaştaki Şener Işıl ise, "Hayatta olduğumuz sürece gücümüz nispetinde okulumuza ve öğrencilerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli de "Işıl çiftimiz Trabzon'un yetiştirdiği aziz milletimizin bir yansımasıdır" diye konuştu.