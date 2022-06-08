Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül! EYT ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri kapsıyor ve şartları nelerdir?

EYT son dakika haberleri milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Emekli olmak hayaliyle primlerini tamamlayan fakat yaş sınırına takıldığı için emekli olamayan vatandaşlar uzun süredir Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası bekliyor. EYT'nin kimleri kapsadığı ve ne zaman çıkacağı merak konusu olurken EYT ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri kapsıyor ve şartları nelerdir sorusuna yanıt aranıyor. İşte EYT son durum
Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT çözümü için 5 adımın üzerinde duruluyor. İşte, EYT düzenlemesinin 2022 yılında çözüme kavuşması için medyada öne çıkan 5 adımlı yol haritası…
KISMİ EMEKLİLİK SEÇENEĞİ
Masadaki ilk seçenek 'kısmi emeklilik' formülü. Buna göre, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Bu kapsamda 3.600 günü tamamlayanlar kadınsa 50, erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli olabiliyor.
SİGORTA SÜRESİ FORMÜLÜ
ikinci seçenekte ise 1999 öncesindeki emeklilik şartları masaya geliyor. Buna göre de kadınlarda 7.200 gün, erkeklerde 9 bin gün sigortalılık süresini tamamlayanların, yaş şartına bakılmadan emekli olması mümkün hâle geliyor.
KESİNTİLİ EMEKLİLİK YOLU
Üçüncü durumda ise sigortalıya emeklilik için 'kesinti' seçeneği sunuluyor. Çalışan kişi kabul ederse, emeklilik için kalan yılları kadar her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Diğer yandan, bu seçenekte sabit kesinti oranının da önceden devlet tarafından belirlenmesi gerekiyor. Örneğin; yıllık kesinti oranı yüzde 3 olarak belirlendiğinde emeklilik için 3 yılı kalmış birinden yüzde 9 kesinti yapılıyor. Bu kesintiyi kabul eden kişi, daha az maaşla daha erken emekli olabiliyor.
GEÇİCİ KESİNTİLİ ALTERNATİF
EYT'liler için uygulanabileceği tartışılan modellerden biri de 'kesintili emeklilik' formülüne benziyor. Bu seçenekte ise yine belirlenen oranda kalan yıllar için kesinti uygulanarak çalışan kişi emekli edilirken, kanunda belirlenen normal emeklilik yaşı tamamlandığında, daha önce uygulanmaya başlanan kesintiye son veriliyor.
PRİM TAMAMLAMA MODELİ
EYT dosyasındaki bir diğer formül ise 'prim tamamlama' olarak öne çıkıyor. Bu formüle göre, 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için, ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5.000 ile 5.975 prim günü isteniyor. Bunu tamamlayanların yaşı dikkate alınmazken, böylece emeklilik imkânı doğuyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'dan canlı yayında, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında açıklama geldi.
Sarıeroğlu "Biz sosyal politikalara seçim öncesi diye bakmıyoruz. Gelecek hafta 17.18'inde çok kapsamlı, engelli STK'larından kadınlara her alanda yardım yapan kesimlerle çalıştaylar gerçekleştireceğiz. Roman vatandaşlarımızla daha önce çalıştay yaptık. İlgili tüm kesimleri buraya davet ediyoruz. Sadece seçim odaklı değil, sahada beklentiler odaklı yolumuza devam ediyoruz. Bakan Bey masada dedi. Muhakkak bir yol haritası vardır diye düşünüyorum." dedi.
Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
EYT DE ÖNÜMÜZDE
Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz ve EYT de önümüzde. Çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti emekçilerini koruyan sosyal bir devlettir ve bu devam edecektir.
8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.
8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK'lı kadınlar 20; erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.
8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.
Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.
Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi.
EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.