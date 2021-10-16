Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı: Çocukların sesi kahkahalara yakışır feryatlara değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hepimiz Meryemiz Platformu tarafından düzenlenen "Kudüs'ün Meryemleri Sönmeyen Kandillerdir" konulu konferansa katıldı. Emine Erdoğan, Kudüs'ün peygamberler şehri ve büyük anlamlar deryası olduğunu söyleyerek "O işgal altındaki Filistin büyük insanlık ayıbın başkenti haline geldi. Tarih kitaplarında çocukların tutuklandığı ve insanları. Evlerinin çalınması da eklenecek. Dünyanın bunları görmezden geldiği anlatılacak. İnsanlık namluların çocuklara çevrilmesini nasıl açıklayabilir?"dedi.

Konuşmasında gözyaşlarını tutamayan Erdoğan, "Bazı çocukların savaşta doğduğunun farkında mıyız? Çocukların şehit düştüğü bir dünyada cehennem ateşi aramaya gerek yok. Üzeri silah dolusu bir İsrail askerinin karşısında yumruğunu kaldırmak zorunda kalan bir kız çocuğu hepimizi paramparça ediyor" diye konuştu.