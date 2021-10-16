Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı: Çocukların sesi kahkahalara yakışır feryatlara değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hepimiz Meryemiz Platformu tarafından düzenlenen "Kudüs'ün Meryemleri Sönmeyen Kandillerdir" konulu konferansa katıldı. Emine Erdoğan, Kudüs'ün peygamberler şehri ve büyük anlamlar deryası olduğunu söyleyerek "O işgal altındaki Filistin büyük insanlık ayıbın başkenti haline geldi. Tarih kitaplarında çocukların tutuklandığı ve insanları. Evlerinin çalınması da eklenecek. Dünyanın bunları görmezden geldiği anlatılacak. İnsanlık namluların çocuklara çevrilmesini nasıl açıklayabilir?"dedi.
Konuşmasında gözyaşlarını tutamayan Erdoğan, "Bazı çocukların savaşta doğduğunun farkında mıyız? Çocukların şehit düştüğü bir dünyada cehennem ateşi aramaya gerek yok. Üzeri silah dolusu bir İsrail askerinin karşısında yumruğunu kaldırmak zorunda kalan bir kız çocuğu hepimizi paramparça ediyor" diye konuştu.
ÇOCUKLARIN SESİ ÇIĞLIK VE FERYATLARA YAKIŞMAZ
Erdoğan çocukların sesinin en çok kahkahalara yakıştığını, çığlık ve feryatlara yakışmadığını söyledi. Erdoğan, "Bu sorunun çözümü iki ayağı var. Uluslararası toplumun uyarılması ve Müslümanların yeniden dirilişidir" dedi. Erdoğan, "Eğer insan hakları bazı coğrafyaları teğet geçiyorsa o haklar aslında hiç var olmamıştır. Çocuk ve kadın haklarından bahsediyorsak önce Filistinlilerden söz edelim" ifadelerini kullandı.
FİLİSTİN MÜSLÜMANLAR İÇİN AYNADIR
Erdoğan, "Filistin biz Müslümanlar için bir aynadır. Dinizimin bizden beklediklerini yerine getirip getiremediğimizin sağlamasıdır" ve "Müslümanlar olarak aksiyon insanı olmalıyız. Zalimle zalimleşmeden Müslümana mücadele ediyorlar, bizler de bu mücadeleye ortak olmak zorundayız. Gizli bir salgın olarak İslamofobya zihinden zihinr yayılıyor. Bunlar artık kenetlenmemiz gerektiğini söylemiyorlar mı? Birbirimize yakınlaşmalı ve Kudüs'ün manevi şuuru altında birleşmeliyiz" dedi.
Konferansa Emine Erdoğan'ın dışında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Yardımcısı Emrullah Aydın ve Tunus, Fransa, Katar, Almanya, İngiltere'den çok sayıda davetli katıldı.
"KUDÜSLÜ KADINLARDAN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEY VAR"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kudüslü kadınların verdiği mücadeleye değinerek "Aziz Filistin toprağı talan ediliyor. Yıldırma politikaların sonu gelmiyor. Bu zorluklara karşı ön cephede yiğit, cesur, cefakar Kudüslü kadınlar var. Rabbim bu mübarek şehri ilk kıblemizi savunan tüm kardeşlerimizden razı olsun. Kudüs hepimize aziz bir emanet. Dolayısıyla Kudüs'ü korumak her birimizin borcu. Kudüslü kardeşlerimiz her gün türlü türlü zorluklara ve haksızlıkla dolu muameleyle karşı karşıya kalıyorlar. Kudüslü kadınlardan öğrenecek çok şey var. Onların Kudüs'e olan sadakati bizler için önemli bir ilham kaynağı. Ben bu vesileyle tüm şehitleri rahmetle yad ediyorum. Rabbim bu bilinci ümmetin çocuklarından eksik etmesin" diye konuştu.
"GERÇEKLERİ HİÇ BIKMADAN SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Hepimiz Meryemiz Platformu adına dayanışma mesajı vererek "Kudüs'ü Müslümanı yahudi, Hristiyan bütün din mensupları için güvenli ve özgür bir coğrafya haline getiren isim hiç kuşkusuz Hz. Ömer oldu. Yaklaşık 1200 yıl süren bu huzuri iklimi 1917'de Osmanlı'nın Kudüs'ten çekilmesi ile sona erdi. O günden beri Kudüs anlamına yakışır bir güven şehri, emin bir belde olamadı. Uluslararası hukuka aykırı şekilde İsrail'in uyguladığı adaletsizlikler tüm dünyanın gözü önünde sahneleniyor. Buna dikkat çeken 'Hepimiz Meryemiz' platformu bu anlamda çok kıymetli bir dayanışma sergiliyor. Bu gerçekleri hiç bıkmadan söylemeye savunmaya gerekirse uluslararası sistemin iki yüzlülüğünü söylemeye devam edeceğiz" dedi.