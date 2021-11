Emine Erdoğan: Kadınlara kalkan elleri asla affetmeyeceğiz

Emine Erdoğan, İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'e rahmet dileyerek, "Cumhurbaşkanımızla beraber, aileyi evlerinde ziyaret ettik. Bu yaşanan, öyle büyük bir acı ki; hiçbir kelime, hislerimi tarif etmeye yetmiyor. Ondan geriye, maalesef, kalplerindeki ateşin hiç sönmeyeceği, bir aile kaldı. Gidilemeyecek bir düğün, hasreti dinmeyecek bir nişanlı ve arkadaşlar kaldı. Geleceğe dair planların, kurulan hayallerin, ilelebet yarım kalacağını bilmek, inanın içimizi çok acıtıyor. Çok sevdiği kedisi ve sokakta beslediği birçok can da bu büyük hasretten payını alıyor. İşte, kalbi böyle iyilik ve sevgiyle dolu bir genç kızımız, hayattan kopartıldı. Bizi en çok dehşete düşüren, vicdanlarımızda hazmedemediğimiz şeylerden biri de katilin, kadınları savunmasız bulduğu için, onu seçmiş olmasıydı. Başak kızımız, hepimizin evladı, hepimizin kardeşidir. Onu ve yitirdiğimiz diğer canları unutmayacağız ve kadınlara kalkan elleri asla affetmeyeceğiz" dedi.



'BU MÜCADELEYİ TEK CEPHEDEN VEREMEYİZ'

Erdoğan, kadına yönelik şiddetin tüm toplumların ortak sorunu olduğunu kaydederek, "Kadına yönelik şiddet, coğrafi sınırları aşan, tüm toplumların ortak sorunudur. Dolayısıyla verdiğimiz mücadele, sağladığımız her iyileşme, tüm dünya kadınlarının hayrınadır. Küresel rakamlara baktığımızda görüyoruz ki, raporlardaki istatistikler maalesef, halen aynı şeyi söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü ve birçok uluslararası kuruluşun, rakamlarına göre, dünyada her 3 kadından 1'i, hayatlarının bir döneminde, şiddete maruz kalıyor. Yine, 15-49 yaş aralığındaki kadınların yüzde 27'si, yani neredeyse 3'te 1'i, eşi ya da bir yakını tarafından, şiddet görüyor. Bu rakamlar, coğrafi bölgelere ve ülkeden ülkeye, çok az farklılık gösteriyor. Dolayısıyla, dünyanın dört bir yanını saran, bir şiddet yangınından bahsediyoruz. Büyük medeniyetlerin doğduğu, topraklarında irfanın kök tuttuğu, güzel ülkemizin de bu yangından nasibini almış olması, bizi elbette derinden üzüyor. Bu mücadeleyi, tek bir cepheden veremeyiz. Şiddeti, toplumumuzun damarlarından temizlemek için, yalnızca bir alana yoğunlaşmak, kalıcı bir çözüm getirmez. Şiddetin kökünü kurutmak, hepimizin el birliğiyle yürüteceği, çalışmalara bağlıdır" diye konuştu.



'ÇOCUKLARIN BU VAHŞETİN İÇİNDE YER ALDIĞINI GÖRMEMELİYİZ'

Emine Erdoğan, kültürler arası etkileşimin hızla arttığına vurgu yaparak, "Küreselleşme ve teknolojik dönüşüm, kültürler arası etkileşimi, hızla artırıyor. Bilhassa gençlerimiz, küresel bir havuzdan besleniyorlar. Sinema ve müzik gibi, insanların zihnine en hızlı tesir eden araçlar, maalesef, beraberinde, şiddet unsurlarını da taşıyor. Hatta, şiddetin kutlanan, şiddet gösteren karakterlerin, alkışlanan modellere dönüştüğünü görüyoruz. Şarkılarda, kadınların haysiyetine, büyük saldırı saydığımız sözlerin, adeta tekerlemeye döndüğünü görmek, son derece acı. Bununla beraber, sosyal medyada, kadınlara yöneltilen şiddet dili ise, işin mutlaka ele alınması gereken diğer bir safhası. Aslında tüm bunlar, çok önemli bir gerçeğe işaret ediyor. O da zihnimizi ve kalplerimizi, filtrelerle donatmamız gerekliliğidir. Peki, biz bu filtreleri nereden bulacağız? Elbette kendi kültür havuzumuzdan ve manevi dünyamızdan. Kadına saygının öz değer olduğu Anadolu medeniyeti, sayfalarını tekrar tekrar okumamız gereken, büyük bir kitaptır. Toplumumuzun çekirdeği olan aile, tüm gücümüzle korumamız gereken en önemli değerimizdir. Her şiddet vakasından sonra, 'bu son olsun' diyoruz. Ancak bu sonu, birbirimize kenetlendiğimiz ölçüde getirebiliriz. Kadınların televizyon haberlerinde, çaresizce maruz kaldığı şiddet sahnelerine, daha fazla şahit olmamalı, çocukların bu vahşetin içinde yer aldığını, görmemeliyiz. Uzmanlar, şiddeti görerek büyüyen çocuklara, yine şiddetin miras kaldığını söylüyor" ifadesini kullandı.