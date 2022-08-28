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Giriş Tarihi: 28.8.2022 13:47 Son Güncelleme: 28.8.2022 14:02

Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 3 yıl önce hayatını kaybeden gazeteci Şule Yüksel Şenler'i andı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Fikirleri ve hikayesi, her çağda idealleri olan insanlara ışık olacak." dedi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler’i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının 3. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şöyle dedi: "Adalet mücadelesiyle ilham ve rehber olduğu hayatlarda var olmayı sürdüren Şule Yüksel Şenler'i vefatının 3. yıl dönümünde özlem ve rahmet ile anıyorum. Fikirleri ve hikayesi, her çağda idealleri olan insanlara ışık olacak."

SABIR VE ADANMIŞLIĞIN ANLAMI

Şule Yüksel Şenler Vakfı'nı ziyaretinden bir video paylaşan Emine Erdoğan, burada da "Şule Yüksel Şenler, benim için sabrın ve adanmışlığın hayattaki karşılığıdır." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler'i andı
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