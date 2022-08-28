Haberler Yaşam Haberleri Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler’ı andı
Giriş Tarihi: 29.8.2022

Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler’ı andı

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler’ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının 3. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şöyle dedi: "Adalet mücadelesiyle ilham ve rehber olduğu hayatlarda var olmayı sürdüren Şule Yüksel Şenler'i vefatının 3. yıl dönümünde özlem ve rahmet ile anıyorum.



Fikirleri ve hikâyesi, her çağda idealleri olan insanlara ışık olacak." Şule Yüksel Şenler Vakfı'nı ziyaretinden bir video paylaşan Erdoğan, "Şule Yüksel Şenler, benim için sabrın ve adanmışlığın hayattaki karşılığıdır" ifadelerini kullandı. Öte yandan bugün, Şule Yüksel Şenler Vakfı, Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda Emine Erdoğan'ın katılımıyla "'O'nu Anma ve Mücadelesini Anlama" isimli bir program gerçekleştirecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef kim elendi, kim gitti? 28 Ağustos 2022 Pazar Masterchef Türkiye'ye veda eden isim açıklandı
Promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye ulaştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar
YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercih ücreti ne kadar?
Gülşen neden tutuklandı, son durum ne? Şarkıcı Gülşen İmam Hatipliler için ne dedi ve ifadesinde neler söyledi?
Ekrem İmamoğlu’ndan evlere şenlik tanıtım: Kendini süper kahraman olarak tanıttığı ortaya çıktı!
Halk TV’nin patronuna ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor
YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
İsveç'e göre, PKK paçavralarının sallanmasıyla Türkiye ile müzakereler zora girdi
Bu hafta (29 Ağustos-1 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Ankara ve İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor
29 Ağustos resmi tatil mi? Bugün 29 Ağustos 2022 Pazartesi yarım gün mü?
ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler’ı andı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA