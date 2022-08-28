Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler’ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının 3. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şöyle dedi: "Adalet mücadelesiyle ilham ve rehber olduğu hayatlarda var olmayı sürdüren Şule Yüksel Şenler'i vefatının 3. yıl dönümünde özlem ve rahmet ile anıyorum.Fikirleri ve hikâyesi, her çağda idealleri olan insanlara ışık olacak." Şule Yüksel Şenler Vakfı'nı ziyaretinden bir video paylaşan Erdoğan, "Şule Yüksel Şenler, benim için sabrın ve adanmışlığın hayattaki karşılığıdır" ifadelerini kullandı. Öte yandan bugün, Şule Yüksel Şenler Vakfı, Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda Emine Erdoğan'ın katılımıyla "'O'nu Anma ve Mücadelesini Anlama" isimli bir program gerçekleştirecek.