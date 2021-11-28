Emine Erdoğan, TÜBİTAK’ın bitkisel ilaç birimini açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesindeki Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve enstitüleri ziyaret etti. Çevre, iklim değişikliği, temiz enerji, atık su arıtma, sürdürülebilir gıda, geleneksel ve tamamlayıcı tıp, yerli aşı ile ilaç geliştirme alanlarına ilişkin yürütülen projelerle ilgili bilgi alan Emine Erdoğan, Bitkisel İlaç ve Takviye Edici Gıda Altyapıları biriminin açılışını gerçekleştirdi. TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü'nce PCR testlerine alternatif geliştirilen yerli Kovid-19 testleri hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının yapıldığı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Biyogüvenlik Seviye-3 Laboratuvarı'nı da ziyaret etti. Emine Erdoğan, burada araştırmacılarla diyafon üzerinden konuşarak, çalışmalarında başarılar diledi. Tıbbi bitkiler hakkında araştırmacılardan bilgi alan Emine Erdoğan, Türkiye'nin tıbbi bitkilerden ilaç geliştirmesinin takdire şayan olduğunu dile getirdi. Öte yandan Emine Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK MAM iş birliğinde kurulan Sekapark Süperkritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisi'ni de ziyaret ederek, aromatik bitki işleme çalışmaları hakkında bilgi aldı.
YERLİ TESTLER HIZLI VE PRATİK
Emine Erdoğan, "Burun yerine ağızdan yapılan yerli Kovid-19 testlerinin daha hızlı, konforlu ve pratik olması sevindirici. Özellikle test olması gereken temaslı gruptaki çocuklarımız için yaygınlaştırılmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.