Emin’in kalbi 1 yıldır nakil bekleyen hastaya can oldu

Burdur'da geçirdiği motosiklet kazası sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Emin Canlı'nın (29) bağışlanan kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Ahmet Karaman'a (32) nakledildi.Akdeniz Üniversitesi'nden çıkan bir ekip, Burdur Devlet Hastanesi'nde Emin Canlı'nın bağışlanan kalbini operasyonla aldı. Kalp yaklaşık bir yıldır kalp destek cihazı ile yaşama tutunan Ahmet Karaman'a yaklaşık 4 saat süren operasyonla nakledildi. Prof. Dr. Ömer Bayezid, naklin başarılı geçtiğini söyledi. Emin Canlı'nın bağışlanan 2 böbreği ve karaciğeri ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve özel bir hastanede organ bekleyen hastalara nakledildi. 2 kornea ise hastalara nakledilecek.Duygu Canlı, eşinin 6 kişiye can ve ışık olduğunu, buruk bir sevinç yaşadığını belirterek, "Onun melek gibi bir kalbi vardı. Zor durumdaki insanların yardımına koşar, sokakta bir hayvan görse ona mama verirdi. Uçan kuşun rızkını düşünürdü" dedi.SABAH