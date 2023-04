Emirkan’ın ağabeyi konuştu: Katili bulunmadı acımız her geçen gün artıyor!

Olay, 9 Nisan günü saat 05.00 sıralarında Alsancak Mahallesi 1453 Sokak'ta meydana geldi. Bir restoranda garsonluk yapan Emirkan Yılmaz, çalıştığı iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından göğsünden bıçaklandı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Emirkan Yılmaz, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Emirkan Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde, dün torağa verildi.



'KATİLİNİN BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUM'

Kardeşini kaybetmesinin acısını yaşayan Volkan Yılmaz, "Katili halen yakalanamadı. Kardeşim daha çok gençti. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu Madencilik Teknolojisi Bölümü'nde okuyordu. Kaydını dondurup, başka bir bölüme geçmeyi düşünüyordu. Hem okula gidip hem de çalışıyordu. Çalışkan biriydi. Bayramda birlikte gezmek için plan yapmıştık ama şimdi onu elimden aldılar. Katilinin bir an önce yakalanmasını istiyorum. Her geçen gün acımız daha da artıyor" dedi.

Polisin bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldığını belirten Yılmaz, "Birkaç noktada görülmüş, bize söylediler. En kısa zamanda yakalanacağını düşünüyorum. Yakalanması durumunda ise adaletin yerini bulması için en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.